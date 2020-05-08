Авторы Layers of Fear представили ужастик The Medium для Xbox Series X
Во время последней трансляции Microsoft, посвящённой Xbox Series X, польская команда Bloober Team, создавшая ранее Blair Witch, Observer и Layers of Fear представила свой самый крупный и амбициозный проект — психологический ужастик The Medium.
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Проект прилагает стать медиумом, живущим в реальном и призрачном мирах — его преследуют видения об убитом ребёнке. Игроку предстоит исследовать заброшенную гостиницу, в которой давно произошла страшная трагедия. Там будут найдены непростые ответы на вопросы. То, что видят остальные, — лишь часть истины, а потому глазам не следует верить: у всего есть оборотная сторона.
Главная героиня Марианна путешествует между миром живых и миром мёртвых в 1980-х годах в коммунистическом Кракове. Первая часть представленного ролика включает кинематографическую сцену, а вторая демонстрирует небольшие отрывки игрового процесса. Над «двойным» саундтреком для каждого из миров The Medium работали Аркадиуш Рейковский из Bloober Team (Arkadiusz Reikowski) и Акира Ямаока (Akira Yamaoka), известный по серии Silent Hill.
реклама«Каждая из наших игр имеет центральную тему, которая определяет её творческий и технологический дизайн. В The Medium мы сосредотачиваемся на исследовании перспективы и восприятия. Когда вы меняете свою точку зрения, то обнаружите, что вещи сложнее, чем думали изначально, — отметил исполнительный директор Bloober Team Пётр Бабиено (Piotr Babieno). — The Medium — наша самая амбициозная игра, и мы с нетерпением ждём возможности показать вам, как мы превращаем наше ви́дение в психологический ужастик».
Разработчики уверили, что The Medium не так проста, как кажется, и пообещали полноценную премьеру. Игра должна выйти в этом году и пока представлена для Xbox Series X и ПК — в Steam уже есть её страница, которая обещает русскую локализацию в виде субтитров.
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