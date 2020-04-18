Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

История с воздушной съёмкой захоронений на острове Харт выявил проблему с законами в Нью-Йорке

для раздела Блоги
+
2080 Ti - цена упала на порядок
-11 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Джордж Штайнметц (George Steinmetz) — постоянный автор статей для National Geographic и The New York Times. За свою 30-летнюю карьеру он получил множество наград за аэрофотосъёмку, в том числе три премии World Press Photo. Господин Штайнмец начинал с пилотирования моторизованного параплана, чтобы делать снимки с воздуха, а сегодня использует дрон.

реклама

В прошлый вторник, во время документирования массового захоронения на острове Харт вслед за сообщениями о тревожном количестве жертв COVID-19 в Нью-Йорке, беспилотник фотографа был конфискован полицией, а владельцу было предъявлено обвинение (Desk Appearance Ticket). Он был обвинён в нарушении административного кодекса Нью-Йорка §10–126, который запрещает взлёт и посадку беспилотников в Нью-Йорке (Нью-Йорк).

Вид Нью-Йорка с дрона, DPReview

реклама

«Я не пытаюсь оправдываться, но моя встреча с полицией Нью-Йорка во вторник не была связана с соображениями безопасности или конфиденциальности, для которых, как я полагаю, и был разработан закон. Офицеры, которые упоминали меня, были не местными, и, казалось, работали вместе с городскими служащими, связанными с погребениями на острове Харт. Это был яркий пример использования закона для запугивания мелкой прессы. Неприятно видеть, что к беднякам города относятся как к токсичным отходам», — отметил господин Штайнметц в интервью DPReview.

реклама

«Подготовка к захоронению людей, которые, по-видимому, являются жертвами COVID-19 сегодня утром на острове Харт в Нью-Йорке. Более 150 лет этот остров без публичного доступа использовался для захоронения свыше миллиона душ, чьи тела не были востребованы для частного захоронения. Из-за перегрузки моргов Нью-Йорка темпы захоронений на острове Харт резко возросли. Полиция Нью-Йорка задержала меня, когда я делал эту фотографию, и мой беспилотник был конфискован в качестве доказательства, а суд предварительно назначен на середину августа», — сообщается на официальном канале фотографа в Instagram.

реклама

Пост, документирующий место массового захоронения, в настоящее время содержит более 34 000 лайков и почти 1000 комментариев на момент написания этого материала. Он также вызвал дебаты по поводу этики в фотожурналистике и необходимости пересмотреть существующие законы о дронах в Нью-Йорке. В то время как некоторые онлайн-комментаторы критиковали Штайнметца за вторжение в частную жизнь захоронённых (!), другие сомневались в законности его полёта, но многие благодарили журналиста за его работу.

«Эта ситуация высвечивает ряд проблем — Джордж Штайнметц сделал отличную работу, и эта фотография важна. Надеюсь, что некоторые группы фотожурналистов вступятся в его защиту. В Нью-Йорке создана рабочая группа по пересмотру закона об авиации. Но её работа застопорилось в связи с COVID-19, как я понимаю. Предполагалось, что первый вариант переписанных правил полиция Нью-Йорка получит в мае, но затем случилась пандемия», — отметил Скотт Харриган в комментарии в группе Facebook Commercial sUAS Remote Pilots.

реклама


Господин Харриган поделился дополнительной информацией с DPReview. На сегодняшний день в Нью-Йорке действует закон «Об авиации» 1948 года. Нью-Йорк недавно решил пересмотреть его после случая, когда в декабре прошлого года трагически погиб архитектор в результате падения обломков с фасада, который не был осмотрен из-за запрета использования дронов. В результате члены совета Нью-Йорка наметили три цели: 

  • закон об авиации 1948 года будет пересмотрен, чтобы разрешить коммерческое использование беспилотников;
  • будет введено правило, требующее проверки фасада в течение 48 часов после любой жалобы NYC 311 на небезопасный фасад;
  • будет проведено исследование, определяющее эффективность использования БПЛА для проверки зданий, находящихся в собственности Нью-Йорка (уже выполнено DOB).

Остров Харт на Apple Maps

Для рассмотрения этого закона была создана рабочая группа из местных архитекторов, застройщиков, пилотов и производителей дронов. Обвинение против господина на Штайнмеца показывает, что полиция Нью-Йорка непоследовательно использует закон об авиации для наказания за полёты беспилотников по прихоти офицера без какого-либо правоприменительного руководства, а не в рамках стандартов общественной безопасности. Этот конкретный полет не представлял угрозы для общественной безопасности, проводился в соответствии с действующими федеральными правилами БПЛА и был важной работой по сбору данных для новостей.

«Я могу ошибаться, но не верю, что кто-либо из пилотов дронов действительно соблюдает закон от 1940 года. Прокурор должен понимать, что правила уже не действуют. Это лишняя причина ввести уточнения и изменения в данное положение, чтобы действительно обеспечить интересы Нью-Йорка», — добавил вице-президент DJI по политике и правовым вопросам Брендан Шульман (Brendan Schulman).

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио (Bill de Blasio) подтвердил, что невостребованные жертвы COVID-019 хоронят на острове Харт, но это не является массовым явлением. «Фотографии наших граждан-ньюйоркцев, похороненных на острове Харт, удручающи для всех нас. Я хочу убедиться, что все знают и понимают, что именно они видят и что на самом деле происходит на острове Харт. Помните, это были наши люди. Это соседи, которых мы потеряли», — отметил он.    

Это не первый случай, когда дрон используется для получения изображений на острове Харт, где находятся многочисленные могилы, которые можно посетить по предварительной записи. Мелинда Хант (Melinda Hunt), основавшая проект «Остров Харт», который документирует информацию о тех, кто похоронен на небольшом острове, расположенном к северо-востоку от Бронкса, убеждена, что захоронения ведутся вполне уважительно к почившим.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

коронавирус сша дрон законодательство
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
24
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
32
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
31
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
49
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
38
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
55
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
173
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
90
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
24

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 32
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 173
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 49
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Антирейтинг видеокарт, имеющих худшее соотношение между производительностью и ценой от Рcgamesn
54
Xiaomi обновляет раздел Always-On Display в новых версиях MIUI
2
Xiaomi Redmi Note 8T подешевел на треть
7
NVIDIA выпустила 450.82 - первый драйвер с поддержкой Microsoft DirectX 12 Ultimate, DXR 1.1 и многого другого
36
Стоимость видеокарты AMD Radeon Pro W5700X от Apple удивила экспертов Тechspot
40
Userbenchmark снова занижает показатели процессорам AMD – Intel core i5-10600 победил AMD Ryzen 5 3600 несмотря на отставание по всем тестам
62
Монитор Xiaomi Mi Display потерял в цене 58%
5
AMD может отказаться от поддержки материнских плат на чипсетах А320 и B350 для процессоров Ryzen 4000-й серии
26
Newegg предлагает 1 Tb и 500 Gb NVMe SSD M.2 всего за 135$ и 80$ соответственно
17
AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K - выбираем лидера среднеценового сегмента вместе с hardwaretimes
38
Праздник геймера - в Steam, Indiegala и EGS началась бесплатная раздача таких игр как Just Cause 4, Wheels of Aurelia, Gamecraft и многих других
2
Gigabyte учит пользователей устанавливать на плату процессоры Intel в исполнении LGA 1200
29
Microsoft готовит самое масштабное изменение Windows 10 за последние годы – повышенная стабильность и новый сценарий получения обновлений уже в 2020 году
9
Названы самые продаваемые видеокарты в Китае – ни одной геймерской модели в списке не оказалось
15
Первый трейлер игры для приставки PlayStation 5 с трассировкой лучей разочаровал критиков и обычных пользователей
13
Названы лучшие процессоры для игрового компьютера по версии журнала PC GAMER
19
Недорогие платы с чипсетом AMD B550 и PCIe 4.0 для Ryzen 3000 будут выпущены 16 июня
20
Названы самые лучшие игровые процессоры 2020 года по версии hardwaretimes
68
AMD выпустит два бюджетных производительных процессора Ryzen 3 по цене от 100 долларов
43
Nvidia RTX 2060 против AMD Radeon RX 5600 XT - выявляем лучшую видеокарту для 1080p в тестировании hardwaretimes
17

Популярные статьи

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
32
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
24
Изучаем препятствия Яндекс.Маркета на пути покупателя компьютерных комплектующих
21
30 компьютерных мониторов, достойных современного дизайна интерьера
10
Без чёлок и огромных дисплеев: собираем идеальный смартфон на апрель 2020 по бюджетной цене
25
ТОП-10 лучших Smart-колонок в 2020 году. Часть 1
13
iPhone SE 2020 vs iPhone 8: достойная ли замена устаревшего смартфона
1

Сейчас обсуждают

RadeoForce
22:30
опять враньё
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10600K взял верх над AMD Ryzen 5 3600X в тесте Geekbench 4
RadeoForce
22:29
не ведись на этого пассажира, тот еще тип.
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10600K взял верх над AMD Ryzen 5 3600X в тесте Geekbench 4
mimigen
22:29
Горькая шутка не зайдет. Предлагаю пошутить над "экспертами". Они у автора даже больше, чем издевка. Слово нужное и привлекательное. Поэтому, часто употребляемое, вот только , не соответствующее реаль...
Правила разгона процессоров Intel от экспертов Тomshardware – как добиться бесплатного увеличения производительности
Денис Алексеев
22:29
Не, только читателей.
Правила разгона процессоров Intel от экспертов Тomshardware – как добиться бесплатного увеличения производительности
nepranov
22:28
Это точно, одно оправдание, дешево купил, больше плюсов к сожалению не вижу в его покупке. Когда нормальный проц для его игр в виде 8700К был совсем рядом.
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10600K взял верх над AMD Ryzen 5 3600X в тесте Geekbench 4
RadeoForce
22:28
но ведь от интела эта же производительность выходит в 2 раза дороже)
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10600K взял верх над AMD Ryzen 5 3600X в тесте Geekbench 4
Kamal Gadzhiakaev
22:27
"Тот" 3800х стоит у меня в пк. Из разгона на данный момент всего лишь активный пбо +200мгц.
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10600K взял верх над AMD Ryzen 5 3600X в тесте Geekbench 4
RadeoForce
22:27
везде по-разному. В синебенче очень высокая масштабируемость - у меня на скрине многопоток = х7.89 от однопотока, и это при 6 физических ядрах (ясен пень, SMT зарешал)
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10600K взял верх над AMD Ryzen 5 3600X в тесте Geekbench 4
Emil Maliev
22:26
Да лично зашёл на сайт это цена за 3600X, а вот цена за 3700X начинается от 23650 рублей.
Производительный 8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K оказался медленнее AMD Ryzen 7 3800X в тесте Geekbench
Ник Хобо
22:25
"Прежде всего у вас должна быть материнская плата с приставкой «Z»" Z значит Zелот? Обладатели "X" горько плачут.
Правила разгона процессоров Intel от экспертов Тomshardware – как добиться бесплатного увеличения производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем