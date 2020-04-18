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Джордж Штайнметц (George Steinmetz) — постоянный автор статей для National Geographic и The New York Times. За свою 30-летнюю карьеру он получил множество наград за аэрофотосъёмку, в том числе три премии World Press Photo. Господин Штайнмец начинал с пилотирования моторизованного параплана, чтобы делать снимки с воздуха, а сегодня использует дрон.

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В прошлый вторник, во время документирования массового захоронения на острове Харт вслед за сообщениями о тревожном количестве жертв COVID-19 в Нью-Йорке, беспилотник фотографа был конфискован полицией, а владельцу было предъявлено обвинение (Desk Appearance Ticket). Он был обвинён в нарушении административного кодекса Нью-Йорка §10–126, который запрещает взлёт и посадку беспилотников в Нью-Йорке (Нью-Йорк).

Вид Нью-Йорка с дрона, DPReview

реклама «Я не пытаюсь оправдываться, но моя встреча с полицией Нью-Йорка во вторник не была связана с соображениями безопасности или конфиденциальности, для которых, как я полагаю, и был разработан закон. Офицеры, которые упоминали меня, были не местными, и, казалось, работали вместе с городскими служащими, связанными с погребениями на острове Харт. Это был яркий пример использования закона для запугивания мелкой прессы. Неприятно видеть, что к беднякам города относятся как к токсичным отходам», — отметил господин Штайнметц в интервью DPReview. «Я не пытаюсь оправдываться, но моя встреча с полицией Нью-Йорка во вторник не была связана с соображениями безопасности или конфиденциальности, для которых, как я полагаю, и был разработан закон. Офицеры, которые упоминали меня, были не местными, и, казалось, работали вместе с городскими служащими, связанными с погребениями на острове Харт. Это был яркий пример использования закона для запугивания мелкой прессы. Неприятно видеть, что к беднякам города относятся как к токсичным отходам», — отметил господин Штайнметц в интервью DPReview.

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«Подготовка к захоронению людей, которые, по-видимому, являются жертвами COVID-19 сегодня утром на острове Харт в Нью-Йорке. Более 150 лет этот остров без публичного доступа использовался для захоронения свыше миллиона душ, чьи тела не были востребованы для частного захоронения. Из-за перегрузки моргов Нью-Йорка темпы захоронений на острове Харт резко возросли. Полиция Нью-Йорка задержала меня, когда я делал эту фотографию, и мой беспилотник был конфискован в качестве доказательства, а суд предварительно назначен на середину августа», — сообщается на официальном канале фотографа в Instagram.

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Пост, документирующий место массового захоронения, в настоящее время содержит более 34 000 лайков и почти 1000 комментариев на момент написания этого материала. Он также вызвал дебаты по поводу этики в фотожурналистике и необходимости пересмотреть существующие законы о дронах в Нью-Йорке. В то время как некоторые онлайн-комментаторы критиковали Штайнметца за вторжение в частную жизнь захоронённых (!), другие сомневались в законности его полёта, но многие благодарили журналиста за его работу.

«Эта ситуация высвечивает ряд проблем — Джордж Штайнметц сделал отличную работу, и эта фотография важна. Надеюсь, что некоторые группы фотожурналистов вступятся в его защиту. В Нью-Йорке создана рабочая группа по пересмотру закона об авиации. Но её работа застопорилось в связи с COVID-19, как я понимаю. Предполагалось, что первый вариант переписанных правил полиция Нью-Йорка получит в мае, но затем случилась пандемия», — отметил Скотт Харриган в комментарии в группе Facebook Commercial sUAS Remote Pilots.

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закон об авиации 1948 года будет пересмотрен, чтобы разрешить коммерческое использование беспилотников;

будет введено правило, требующее проверки фасада в течение 48 часов после любой жалобы NYC 311 на небезопасный фасад;

будет проведено исследование, определяющее эффективность использования БПЛА для проверки зданий, находящихся в собственности Нью-Йорка (уже выполнено DOB).

Господин Харриган поделился дополнительной информацией с DPReview. На сегодняшний день в Нью-Йорке действует закон «Об авиации» 1948 года. Нью-Йорк недавно решил пересмотреть его после случая, когда в декабре прошлого года трагически погиб архитектор в результате падения обломков с фасада, который не был осмотрен из-за запрета использования дронов. В результате члены совета Нью-Йорка наметили три цели:

Остров Харт на Apple Maps

Для рассмотрения этого закона была создана рабочая группа из местных архитекторов, застройщиков, пилотов и производителей дронов. Обвинение против господина на Штайнмеца показывает, что полиция Нью-Йорка непоследовательно использует закон об авиации для наказания за полёты беспилотников по прихоти офицера без какого-либо правоприменительного руководства, а не в рамках стандартов общественной безопасности. Этот конкретный полет не представлял угрозы для общественной безопасности, проводился в соответствии с действующими федеральными правилами БПЛА и был важной работой по сбору данных для новостей.

«Я могу ошибаться, но не верю, что кто-либо из пилотов дронов действительно соблюдает закон от 1940 года. Прокурор должен понимать, что правила уже не действуют. Это лишняя причина ввести уточнения и изменения в данное положение, чтобы действительно обеспечить интересы Нью-Йорка», — добавил вице-президент DJI по политике и правовым вопросам Брендан Шульман (Brendan Schulman).

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио (Bill de Blasio) подтвердил, что невостребованные жертвы COVID-019 хоронят на острове Харт, но это не является массовым явлением. «Фотографии наших граждан-ньюйоркцев, похороненных на острове Харт, удручающи для всех нас. Я хочу убедиться, что все знают и понимают, что именно они видят и что на самом деле происходит на острове Харт. Помните, это были наши люди. Это соседи, которых мы потеряли», — отметил он.

Это не первый случай, когда дрон используется для получения изображений на острове Харт, где находятся многочисленные могилы, которые можно посетить по предварительной записи. Мелинда Хант (Melinda Hunt), основавшая проект «Остров Харт», который документирует информацию о тех, кто похоронен на небольшом острове, расположенном к северо-востоку от Бронкса, убеждена, что захоронения ведутся вполне уважительно к почившим.