iPhone 17 Pro: крупные изменения в дизайне и охлаждении, которых мы ждали

На фоне постепенных и сдержанных обновлений в линейке iPhone за последние годы, предстоящий iPhone 17 Pro обещает стать настоящим глотком свежего воздуха. Согласно последним утечкам и аналитическим прогнозам, модель, выход которой ожидается в конце 2025 года, получит заметные изменения как снаружи, так и внутри.

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Самым ярким визуальным отличием станет переработанный модуль задней камеры. Вместо привычного квадратного блока в углу, iPhone 17 Pro получит камеру, расположенную горизонтальной полосой, охватывающей всю ширину задней панели. Вспышка, микрофон и сканер LiDAR переедут вправо от линз. Это придаст смартфону более современный и динамичный вид — впервые за долгое время.





Главной технической новинкой станет внедрение системы охлаждения испарительной камерой — технологии, которая давно используется в геймерских смартфонах. Это новшество обещает уменьшить тепловую нагрузку, сократить случаи дросселинга и обеспечить более стабильную производительность, особенно при играх или быстрой зарядке.

Кроме глобальных изменений, iPhone 17 Pro получит и стандартный набор «эволюционных» апдейтов:

Новый чип Wi-Fi собственной разработки Apple

Увеличение объема оперативной памяти до 12 ГБ

24-мегапиксельная фронтальная камера

Новый телеобъектив на 48 МП

Поддержка двойной видеозаписи в стандартном приложении «Камера»

Интересно, что ранее сообщалось о возможном уменьшении Dynamic Island, однако теперь это кажется маловероятным.

Помимо флагманского iPhone 17 Pro, Apple готовит еще одну важную новинку — iPhone 17 Air, который, как утверждается, станет самым тонким iPhone в истории. Подробнее об этом устройстве компания расскажет ближе к релизу.



