Среди них такое приложение как RedNote, давно существующее на китайском рынке и некоторые другие.

В преддверии возможного запрета TikTok в США пользователи активно ищут альтернативы популярному приложению для коротких видео. На первые позиции в магазинах приложений Apple и Google вышли ранее малоизвестные платформы. Лидером этого скачка стало китайское приложение RedNote (также известное как Xiaohongshu), которое переводится как «Маленькая красная книжечка».

RedNote, аналог TikTok для создания коротких видео, заняло первое место в App Store и поднялось до 34-й позиции в Google Play Store. Рост популярности связан с тем, что многие создатели контента из TikTok начали делиться своим опытом использования RedNote. Некоторые пользователи платформы даже называют новых подписчиков «TikTok-беженцами» и публикуют видеоролики о том, как присоединиться к сервису.

Приложение RedNote предлагает вертикальную прокрутку ленты коротких видео, подобно TikTok, и настраивается на основе интересов пользователя. Однако интерфейс приложения в основном на китайском языке, что может затруднять навигацию. На TikTok уже появляются обучающие видеоролики, объясняющие, как изменить язык приложения на английский.

RedNote далеко не новичок на рынке. CNBC сообщает, что приложению более десяти лет, и оно считается конкурентом Douyin (китайской версии TikTok) и других гигантов, таких как Alibaba. В Китае RedNote насчитывает около 300 миллионов пользователей.

Еще одним приложением, которое набирает популярность, является Lemon8 от ByteDance — той же компании, что владеет TikTok. Приложение занимает второе место в App Store и первое в Google Play. Однако Lemon8, вероятно, тоже столкнется с запретом в США, если Верховный суд поддержит администрацию Байдена.

Также в тренде приложение Flip, созданное лос-анджелесской компанией Humans, Inc. Оно сочетает в себе элементы социальных сетей и онлайн-шоппинга, предлагая короткие видеоролики и встроенный магазин. Flip занимает четвертое место в App Store и 14-е в Google Play. По данным Crunchbase, в прошлом году компания была оценена более чем в 1 миллиард долларов.

Хотя маловероятно, что все эти приложения сохранят свою популярность надолго, их стремительный рост демонстрирует, насколько сильное влияние оказывают пользователи и создатели контента TikTok. Это также подчеркивает, что запрет TikTok в США не сможет полностью ограничить присутствие китайских технологических компаний на американском рынке.