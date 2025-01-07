Однако отношение к таким проектам среди творческих профессионалов неоднозначное.

Google DeepMind формирует новую исследовательскую команду для создания генеративных моделей искусственного интеллекта (ИИ), которые способны имитировать физический мир. Возглавит эту команду Тим Брукс, один из бывших руководителей проекта видеогенерации OpenAI Sora, который присоединился к DeepMind в октябре этого года.

Согласно опубликованным вакансиям, новая команда будет работать в сотрудничестве с другими подразделениями Google, такими как Gemini, Veo и Genie, и заниматься решением критически важных задач для масштабирования ИИ-моделей.

Флагманская серия ИИ-моделей Gemini используется Google для задач анализа изображений и генерации текста. Veo представляет собой собственную модель компании для генерации видео. Проект Genie направлен на создание мировых моделей, способных генерировать игровые и 3D-среды в реальном времени. Последняя версия Genie, представленная в декабре, может автоматически создавать разнообразные игровые 3D-миры.

Google считает, что обучение ИИ на видеоданных и мультимодальных данных является ключом к созданию общего искусственного интеллекта (AGI). В описании вакансий говорится, что мировые модели будут играть важную роль в таких областях, как моделирование, планирование для роботизированных систем и многих других.

Конкуренция в области мирового моделирования усиливается. Помимо Google, за создание таких моделей берутся стартапы и крупные технологические компании, включая World Labs под руководством известного исследователя ИИ Фэй Фэй Ли, израильский стартап Decart и проект Odyssey. Эти компании считают, что мировые модели могут использоваться для создания интерактивных медиа — видеоигр, фильмов и реалистичных симуляций, таких как обучающие среды для роботов.

Однако отношение к этой технологии среди творческих профессионалов неоднозначное. Недавнее расследование Wired показало, что некоторые игровые студии, например Activision Blizzard, уже используют ИИ для сокращения расходов и повышения производительности, что приводит к увольнению сотрудников. Исследование 2024 года, проведенное по заказу Гильдии анимации — профсоюза голливудских аниматоров и карикатуристов, — прогнозирует, что к 2026 году в США может исчезнуть более 100 000 рабочих мест в киноиндустрии и сфере анимации, из-за внедрения ИИ.

Еще одна проблема — авторские права. Некоторые мировые модели обучаются на видеоклипах прохождений видеоигр, что может привести к судебным искам в случае использования нелицензированного контента. Google, владеющая платформой YouTube, утверждает, что имеет право использовать видеоролики для обучения своих моделей в соответствии с условиями обслуживания платформы. Однако компания не раскрывает, какие именно видео используются для этого.