Игра имеет как свои минусы в виде технических проблем и багов, так и плюсы - проработанный мир, атмосфера и графика.

Спустя 15 лет ожидания, 20 ноября 2024 года состоялся долгожданный релиз игры «S.T.A.L.K.E.R. 2». За первые шесть часов пик онлайн-игроков в Steam превысил 111 тысяч человек. Несмотря на это, игра вызвала неоднозначную реакцию, особенно в России, где, помимо технических проблем, обсуждалась её возможная правовая судьба.

Релиз игры сопровождался критикой из-за многочисленных багов, вылетов и низкой производительности. Василий Скобелев, левел-дизайнер Atomic Heart, рассказал о сложностях с запуском на мощном процессоре Ryzen 9 3900x. Ему удалось стабилизировать игру только после внесения значительных изменений в настройки и установки модификаций. Тем не менее, он похвалил игровые механики, проработанный дизайн и квесты с неожиданными развилками, отметив, что мир игры ощущается живым и проработанным.

Джошуа Уоленс из PC Gamer также отметил серьёзные технические проблемы, такие как подтормаживания и нестабильная работа искусственного интеллекта. Однако он подчеркнул, что сам факт выхода игры после стольких лет разработки — это уже достижение.

Несмотря на баги, игра за два дня разошлась тиражом более миллиона копий, собрав 81% положительных отзывов на платформе. Игроки хвалят атмосферу Зоны и свободу выбора, отмечая, что действия пользователя заметно влияют на окружающий мир. Некоторые даже с юмором воспринимают ошибки, называя их «аномалиями», что перекликается с терминологией игры.

Стримеры также активно обсуждали новинку. Илья Мэддисон, известный блогер, провёл трансляцию с более чем 56 тысячами зрителей. Его шутки и спорные действия в игре вызвали негативную реакцию, что привело к блокировке его Twitch-канала.

Одной из самых обсуждаемых тем стала русофобия, которой, по мнению некоторых политиков, можно было бы ожидать от игры. Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил в своём Telegram-канале, что в игре пока не нашли экстремистского контента, зато столкнулись с множеством багов. Его подписчики предложили локализовать игру, перевести её на русский язык и продавать на российской платформе VK Play.

Другой депутат, Виталий Милонов, выступил с резкой критикой за отказ разработчиков от русской озвучки. Он назвал это проявлением дискриминации и потребовал запретить игру в России. Изначально разработчики записали 90% дубляжа на русском языке, но позже отказались от него в пользу украинской озвучки.

Несмотря на технические проблемы и политические споры, «S.T.A.L.K.E.R. 2» сумела завоевать любовь многих фанатов. Свобода выбора, проработанный мир и атмосфера остаются её главными преимуществами. Однако игрокам, которые не готовы мириться с текущим техническим состоянием, советуют дождаться патчей.