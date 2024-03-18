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Oxygen_92
Компания Figure и OpenAI соединили антропоморфного робота с искусственным интеллектом
Похоже научная фантастика становится реальностью.

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Компания Figure в партнерстве с OpenAI продолжает революционизировать сферу робототехники, представляя новейшие разработки в области искусственного интеллекта и мехатроники. Их последний проект – робот с андроидной формой, получивший внушительные возможности благодаря технологиям OpenAI.
Робот Figure не только обладает способностью обрабатывать данные с различных сенсоров и камер, но и обладает уникальной способностью взаимодействия с окружающей средой и человеческими субъектами. Он способен описывать предметы, выполнять манипуляции с предметами на столе, собирать мусор и даже передавать предметы человеку с помощью своих рук.

С момента своего первого представления год назад, робот Figure проделал огромный путь в развитии. За последние полгода он освоил автономные задачи, стал более уверенным в выполнении различных действий, и его движения стали еще более точными. Недавно опубликованное видео подтверждает эти достижения, демонстрируя робота в действии, где он успешно взаимодействует с окружающей средой и выполняет разнообразные задачи.

Проект Figure возглавляет Бретт Эдкок, который собрал в команду высококвалифицированных специалистов из таких компаний, как Boston Dynamics, Tesla, Google DeepMind и Archer Aviation. Их цель – создать всемирную модель искусственного интеллекта, способную управлять работой миллиардов человекообразных роботов.

Неудивительно, что у такого проекта уже есть крупные клиенты. Например, компания BMW заключила контракт с Figure на поставку гуманоидных роботов для своего завода в Южной Каролине.
Однако, среди восторженных возгласов по поводу достижений и потенциальных перспектив необходимо сохранять здравый смысл и осознание возможных рисков.

Тем не менее, несмотря на потенциальные риски, достижения компании Figure и их партнерства с OpenAI представляют собой шаг вперед в области робототехники и искусственного интеллекта, подтверждая, что будущее уже здесь.

#google #tesla #искусственный интеллект #робототехника #роботы #роботы boston dynamics #роботы-гуманоиды
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