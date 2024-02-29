Как сообщает Bloomberg News, Apple приняла решение отказаться от своих планов по производству электромобилей (EV), известных под кодовым названием Titan. Данное решение принято спустя десять лет после начала работ над проектом, который никогда не был официально подтвержден компанией.



Проект Titan включал более двух тысяч сотрудников и был частью "Группы специальных проектов" под руководством генерального директора Apple, Тима Кука. В ходе работы слухи и спекуляции вокруг Titan указывали на создание полностью автономного электромобиля без руля и педалей. Однако, как отмечается, основными трудностями для проекта стали технологии беспилотного вождения.



По данным экспертов, решение Apple свернуть проект Titan является стратегическим шагом, учитывая снижение потребительского спроса на электромобили. Команда, ранее занимавшаяся электромобилем, будет переведена в подразделение искусственного интеллекта (ИИ), ставящееся Apple в приоритет для будущих инноваций.



Рэй Ванг, основатель и исполнительный директор консалтинговой компании Constellation Research, высказал мнение, что это "умное и долгожданное решение". Он отметил, что рыночный спрос на электромобили ослаб, и акцент компании теперь смещен в сторону искусственного интеллекта.



Apple уже активно исследует другие направления развития, такие как выпущенная недавно гарнитура виртуальной реальности Vision Pro. Исследовательская фирма Counterpoint отмечает, что спрос на устройства с генеративным искусственным интеллектом прогнозируется расти, превысив 100 миллионов единиц в 2024 году и, возможно, превысив 500 миллионов к 2027 году.



Это решение Apple следует за тенденцией в автомобильной индустрии, где крупные игроки, такие как Ford, General Motors и Rivian, также сталкиваются с вызовами и трудностями, включая сокращение персонала и пересмотр планов на расширение производства электромобилей.