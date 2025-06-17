Вероятность того, что это произойдет, очень мала, но не исключена, как показывают компьютерные модели.

Компьютерное моделирование будущего Солнечной системы выявило новый апокалиптический сценарий — гравитационное влияние пролетающей звезды может столкнуть Землю с другой планетой, отправить её в Солнце или выбросить в межзвёздное пространство, где всё живое замёрзнет.

«Ни один из этих сценариев не является вероятным», — со смехом отмечает астроном Натан Каиб из Planetary Science Institute (Айова, США). Вместе с коллегой Шоном Раймондом из Университета Бордо (Франция) он рассчитал, что в ближайшие 5 миллиардов лет шанс катастрофы из-за пролетающей звезды составляет лишь 0,2%. Этот риск, опубликованный 7 мая на arXiv.org и готовящийся к публикации в журнале Icarus, оказался значительно выше предыдущих оценок, не учитывавших долгосрочное влияние звёздных «гостей».

Главным «спусковым крючком» для катастрофы может стать Меркурий. Его вытянутая орбита, усиленная гравитацией Юпитера, под воздействием пролетающих звёзд способна стать настолько экстремальной, что либо столкнётся с Солнцем или Венерой, либо спровоцирует цепную реакцию. В некоторых моделях это приводит к столкновению Венеры или Марса с Землёй, падению нашей планеты в Солнце или её «вышвыриванию» к Юпитеру, который затем выбрасывает Землю из Солнечной системы.

«Пугает, насколько мы уязвимы перед лицом планетарного хаоса», — комментирует Рену Малхотра, планетолог из Университета Аризоны. Она предполагает, что прошлые звёздные сближения уже повлияли на Солнечную систему — например, придали орбитам Юпитера, Сатурна и Урана овальную форму, хотя изначально они должны были быть почти круговыми.

Наибольшую угрозу, по словам Каиба, представляют звёзды, приближающиеся к Солнцу ближе чем на 100 расстояний от Земли (астрономических единиц), особенно движущиеся со скоростью менее 10 км/с. Их «медлительность» усиливает гравитационное воздействие.

Но если Земле угрожает минимальный риск, то Плутону повезло ещё меньше. Расчёты показывают, что в следующие 5 миллиардов лет с 4%-ной вероятностью он либо столкнётся с планетами-гигантами, либо будет выброшен из Солнечной системы. Это в 20 раз выше рисков для Земли. Впрочем, как шутят учёные, такой исход хотя бы положит конец спорам о статусе Плутона как планеты.