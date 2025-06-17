Телефон T1 будет оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц.

Семейный бизнес бывшего президента США Дональда Трампа анонсировал новый мобильный сервис под названием Trump Mobile и смартфон в золотистом корпусе — T1. По данным компании, телефон T1 будет производиться в США и поступит в продажу в сентябре. Однако предзаказ на устройство уже доступен на официальном сайте. Согласно информации, смартфон будет работать на Android 15, получит 6,8-дюймовый AMOLED-экран и аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч.

Изображение: Trump Mobile

Trump Mobile — это собственный мобильный оператор Trump Organisation. Компания предлагает всего один тариф под названием The 47 Plan, который позиционируется как альтернатива основным телеком-провайдерам. При этом сервис является виртуальным оператором (MVNO) и будет использовать сети AT&T, Verizon и T-Mobile для обеспечения покрытия.

На сайте Trump Mobile уже открыт предзаказ на T1 (модель 8002) по цене $499 (примерно 42 000 рублей). Покупатели могут внести депозит в размере $100, чтобы забронировать устройство. Поставки начнутся в сентябре 2025 года. На странице продукта указаны дизайн и технические характеристики, хотя пока информация выглядит как черновой вариант. На изображениях представлен золотистый смартфон с экраном, выполненным по технологии hole-punch, и тройной основной камерой. Устройство оснащено 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором на 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 20 Вт и предустановленной ОС Android 15.

Основная камера T1 включает 50-мегапиксельный датчик и два дополнительных сенсора по 2 МП. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон получит 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Также в нём будут сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу на основе ИИ, разъём 3,5 мм и порт USB Type-C.

Trump Mobile предлагает безлимитные звонки, SMS и мобильный интернет за $47,45 (около 4000 рублей) в месяц. Тариф включает 5G-покрытие с ограничением скорости после исчерпания 20 ГБ трафика. Кроме того, абоненты смогут бесплатно звонить в 100 стран. Для семей военнослужащих предусмотрены бесплатные международные SMS, льготные тарифы на звонки за границу и глобальное покрытие. Дополнительные преимущества включают защиту устройства, помощь на дороге от Drive America, а также телемедицинские и аптечные услуги. Пользователи смогут подключиться к Trump Mobile, просто вставив SIM-карту оператора в свой текущий смартфон.