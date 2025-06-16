Только семь компаний уже выпустили телефоны с объемом оперативной памяти 20 ГБ и более.

Несмотря на перенасыщенность рынка флагманов, где ежегодно выпускаются устройства со схожими характеристиками, у брендов всё ещё есть возможность выделиться за счёт инновационных решений. Производители могут добиться этого двумя способами: либо предложить более производительную аппаратную конфигурацию, чем у конкурентов, либо внедрить какие-то оригинальные решения, не имеющие аналогов.

Huawei, уже входящая в число крупнейших производителей смартфонов, вскоре может присоединиться к эксклюзивному клубу брендов, выпускающих устройства с оперативной памятью объёмом более 20 ГБ. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, компания уже готовит такое устройство. На данный момент лишь семь производителей выпускали смартфоны с подобным объёмом оперативной памяти: Asus, Honor, Infinix, Nubia, OnePlus, Realme и Xiaomi. Среди «гигантов» рынка, таких как Apple, Samsung или Motorola, таких моделей пока нет, поэтому выход Huawei с 20+ ГБ RAM станет значимым событием.

В текущей линейке флагманов Pura 80 максимальный объём памяти составляет 16 ГБ — это рекорд для Huawei на сегодняшний день. Среди других моделей бренда с аналогичным показателем — Mate X6, Pocket 2, Mate 60 RS Ultimate, Pura 70 Pro+ и Mate 60 Pro+. Однако уже в конце года компания планирует представить новый топовый смартфон, который получит не только более энергоэффективный процессор, но и оперативную память объёмом свыше 20 ГБ.

Скорее всего, этот аппарат войдёт в линейку Mate 80, анонс которой ожидается осенью, но официального подтверждения этой информации пока нет. Если слухи верны, Huawei сделает серьёзную заявку на лидерство в сегменте высокопроизводительных смартфонов.