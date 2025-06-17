Аудиообзоры в результатах поиска — это экспериментальная функция, доступная в Search Labs Google.

Компания Google представила новую экспериментальную функцию в рамках Search Labs — голосовые обзоры (Audio Overviews) в поисковой выдаче.

Эта опция, работающая на основе одной из моделей Gemini, создаёт краткие аудиообзоры в стиле подкастов для определённых поисковых запросов. Пока функция доступна только ограниченному кругу пользователей, так как находится на стадии тестирования.

Чтобы попробовать Audio Overviews, необходимо зарегистрироваться в Search Labs и активировать соответствующую опцию. Но, как отмечает Gadgets 360, функция пока появляется не у всех — вероятно, Google разворачивает её постепенно.

Ранее подобная технология использовалась в сервисе NotebookLM для озвучивания конспектов, а затем появилась в приложении Gemini. Теперь же компания предлагает слушать краткие обзоры сложных тем прямо в поисковой выдаче — например, во время выполнения других задач, когда нет возможности читать.

Изображение: Google

Как видно из скриншота, опубликованного Google, при вводе подходящего запроса пользователи увидят блок Search Labs | Audio Overviews с плеером, позволяющим воспроизводить, ставить на паузу, регулировать громкость и скорость аудио. Под плеером отображаются источники, на основе которых был сгенерирован обзор – их можно открыть для более детального изучения темы. Пользователи также могут оценивать качество аудиообзоров с помощью кнопок «нравится»/«не нравится» и оставлять отзывы о самом эксперименте в Search Labs.

Пока неясно, когда функция станет доступна всем, но её появление подтверждает растущую интеграцию голосовых ИИ-технологий в продукты Google.