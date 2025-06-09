Согласно последним сообщениям, Apple вряд ли сделает какие-либо важные заявления, связанные с Apple Intelligence, на конференции WWDC 2025.

Apple столкнулась с неожиданными сложностями в процессе модернизации своего голосового помощника Siri, что привело к задержке планируемого крупного обновления. Согласно внутренним источникам, проект, который должен был вывести Siri на качественно новый уровень, испытывает трудности как технического характера, так и связанные с кадровыми перестановками в команде разработчиков.

Изначально Apple намеревалась представить радикально переработанную версию Siri уже в текущем году. Среди ожидаемых нововведений значились:

Более естественное и контекстно-зависимое взаимодействие.

Улучшенное понимание сложных запросов.

Глубокая интеграция с приложениями сторонних разработчиков.

Расширенные возможности автоматизации повседневных задач.

Эти изменения должны были помочь Siri наконец догнать, а по некоторым аспектам и превзойти современных конкурентов в лице Google Assistant и ChatGPT.

Основные сложности, с которыми столкнулась компания, носят комплексный характер. Во-первых, технологический проект Siri, разрабатывавшийся более десяти лет назад, оказался недостаточно гибким для быстрой интеграции современных возможностей ИИ. Во-вторых, в последние месяцы команда разработчиков потеряла нескольких ключевых специалистов, включая технического руководителя проекта.

Особые сложности вызывает реализация функций, связанных с генеративным ИИ. В отличие от конкурентов, Apple традиционно делает ставку на обработку данных непосредственно на устройстве, что обеспечивает конфиденциальность, но накладывает серьезные ограничения на возможности модели.

Эта задержка ставит компанию в неудобное положение на фоне стремительного прогресса в области ИИ-ассистентов. Пока Google демонстрирует впечатляющие возможности Gemini, а OpenAI совершенствует ChatGPT, Apple рискует еще больше отстать в этой ключевой технологической гонке.

По данным инсайдеров, руководство компании рассматривает возможность частичного пересмотра стратегии, включая потенциальное партнерство с внешними разработчиками ИИ-решений. Однако характерный для Apple подход к сохранению полного контроля над технологиями делает такие сценарии маловероятными.

Обычные владельцы устройств Apple в ближайшее время не получат кардинальных изменений в работе Siri. Компания продолжает выпускать точечные обновления, но значимый качественный скачок, по всей видимости, откладывается как минимум до 2026 года.