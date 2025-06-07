Новые слухи раскрывают возможные причины — от крупного обновления до смены стратегии.

Компания Xiaomi продолжает развивать свою операционную систему HyperOS, и в последнее время в сети появились слухи о возможном изменении нумерации версий. Согласно инсайдерам, вместо ожидаемого HyperOS 2.0 следующее крупное обновление может получить номер 2.6.

Одной из возможных причин смены нумерации может стать стремление Xiaomi синхронизировать версии HyperOS с нумерацией Android. Следующий крупный релиз Android ожидается под номером 26, и если HyperOS 2.6 выйдет на его основе, это может символизировать глубокую интеграцию двух систем. Такой шаг позволит пользователям легче ориентироваться в совместимости и возможностях обновления.

Ещё одной причиной может быть желание компании избежать ассоциаций с «бета-статусом», который часто сопровождает версии с круглыми числами, такими как 2.0. Пропуск нескольких номеров и переход сразу на 2.6 может указывать на то, что система уже достигла высокой степени стабильности и готова к массовому использованию без ощущения «недоработанности».

Помимо изменений в нумерации, в сети активно обсуждаются и другие возможные нововведения. Среди них — усиленная интеграция HyperOS с устройствами экосистемы Xiaomi, включая умные дома, носимые гаджеты и даже автомобильные системы. Ожидается, что обновление принесёт более плавное взаимодействие между устройствами и новые функции для управления ими через единый интерфейс.

Искусственный интеллект, по слухам, также получит значительное развитие. HyperOS 2.6 может предложить более умные подсказки, адаптивный интерфейс, который подстраивается под привычки пользователя, и улучшенные алгоритмы оптимизации энергопотребления. Это сделает систему не только удобнее, но и энергоэффективнее, что особенно важно для мобильных устройств.

Остаётся открытым вопрос о том, затронет ли изменение нумерации глобальную версию HyperOS или только китайскую. Кроме того, пользователи старых устройств Xiaomi интересуются, получат ли они это обновление или оно будет доступно только для новых моделей. Пока компания не даёт чётких ответов, поэтому вся информация основывается на слухах и утечках.

Xiaomi пока официально не подтвердила эти изменения, поэтому к информации стоит относиться с осторожностью. Если слухи окажутся правдой, скорее всего, компания анонсирует новую нумерацию в рамках презентации новых смартфонов или через официальные каналы коммуникации.