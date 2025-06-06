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Vlad_37
Китайские хакеры взломали телекоммуникационную компанию, оставаясь незамеченными в течение года
Новый отчет показывает, что хакеры, поддерживаемые китайским государством, взломали крупную американскую телекоммуникационную компанию еще летом 2023 года, и это вторжение оставалось незамеченным почти год.

Свежие данные расследования раскрывают тревожные подробности о сложной кибероперации, проведенной хакерами, предположительно связанными с китайскими государственными структурами. В течение целого года злоумышленники имели неограниченный доступ к системам одного из крупнейших телекоммуникационных операторов США, при этом их деятельность оставалась незамеченной службами безопасности компании.

Атака началась еще в середине 2024 года, когда хакерам удалось проникнуть во внутреннюю сеть оператора. Используя изощренные методы маскировки, они постепенно расширяли свои привилегии, получая доступ к все более важным данным и системам управления. Особую тревогу вызывает тот факт, что злоумышленники не только получили доступ к конфиденциальной информации абонентов, но и смогли внедриться в критические системы управления сетевой инфраструктурой.

Эксперты по кибербезопасности отмечают несколько факторов, позволивших хакерам так долго оставаться незамеченными. Во-первых, они использовали легитимные учетные данные сотрудников, что делало их активность практически неотличимой от обычной работы персонала. Во-вторых, все действия тщательно маскировались под стандартный сетевой трафик. В-третьих, вместо резких и заметных действий злоумышленники применяли стратегию постепенной эскалации привилегий, что значительно усложняло их обнаружение.

В ходе атаки были скомпрометированы различные критически важные системы. Хакеры получили доступ к метаданным звонков и сообщений, технической документации по сетевой архитектуре, системам управления трафиком, а также к конфиденциальной информации корпоративных клиентов. Особую озабоченность вызывает возможность доступа к системам, которые теоретически могли быть использованы для перехвата коммуникаций или даже временного вывода сетей из строя.

Обнаружение этой атаки вызвало бурную реакцию в американских властных кругах. ФБР и АНБ немедленно начали собственное расследование инцидента, а в Конгрессе уже звучат требования о пересмотре стандартов кибербезопасности для телекоммуникационных компаний. Пострадавшему оператору грозят многомиллионные штрафы за недостаточный уровень защиты своих систем, а вся отрасль ожидает существенного ужесточения требований.

Хотя официально Пекин категорически отрицает свою причастность к этой атаке, эксперты указывают на несколько тревожных совпадений. Использованные техники соответствуют методам работы известной хакерской группы APT41, которую связывают с китайскими спецслужбами. Кроме того, временные рамки атаки совпадают с периодом обострения американо-китайских отношений по ряду геополитических вопросов.

Этот инцидент наглядно демонстрирует уязвимость критической инфраструктуры перед сложными целевыми атаками. Он также выявил серьезные недостатки в системах киберзащиты даже у крупнейших телеком-операторов. Специалисты единодушны во мнении, что подобные случаи требуют срочного пересмотра подходов к безопасности телекоммуникационных сетей и внедрения более совершенных систем постоянного мониторинга угроз. Особенно актуальной эта проблема становится на фоне растущей геополитической напряженности, когда критическая инфраструктура все чаще становится мишенью для сложных кибератак.

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#китайские хакеры #взлом компаний
Источник: androidheadlines.com
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