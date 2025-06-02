Redmi Pad 2 4G, по слухам, будет оснащен четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъемом и портом USB Type-C

Redmi Pad 2 4G скоро появится на некоторых мировых рынках. Компания еще не объявила точную дату запуска, но уже представила дизайн и цветовые решения предстоящего планшета. Ожидается, что дизайн планшета будет схож с предыдущей моделью Redmi Pad. Вместо прямоугольного модуля задней камеры он будет иметь остров в форме таблетки.





Изображение: Xiaomi

Redmi Pad 2 4G будет оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 90 Гц, подтвердила компания в сообщении на сайте X. На рекламном изображении планшет выглядит со значительно толстыми рамками. В более раннем сообщении на сайте X показан планшет в синем и сером цветовых вариантах. По слухам, он будет работать под управлением операционной системы HyperOS от Xiaomi.

Компания также сообщила, что Redmi Pad 2 будет оснащен чипсетом MediaTek Helio G100 Ultra. Ожидается, что он будет поставляться с аккумулятором емкостью 9 000 мАч с поддержкой 18-ваттной проводной быстрой зарядки. Планшет может быть оснащен 8-мегапиксельным основным датчиком с искусственным интеллектом и апертурой f/2.0 на задней панели и 5-мегапиксельной селфи-камерой на передней.

Утечка информации также показывает, что Redmi Pad 2, скорее всего, будет оснащен четырехъядерным динамиком с поддержкой Dolby Atmos, а также 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB Type-C. В некоторых европейских странах варианты с 4 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ будут продаваться по цене 229 евро и 279 евро соответственно.



