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Vlad_37
Серия Samsung Galaxy получит Android 16 уже этим летом
Android 16 получит стабильный статус в июне, после чего его смогут портировать OEM-производители.

Android 16, следующее крупное обновление операционной системы, будет выпущено для устройств Samsung Galaxy этим летом, подтвердил представитель компании в рамках выставки The Android Show: I/O Edition во вторник. В преддверии ежегодной конференции для разработчиков I/O 2025 компания Google сделала ряд анонсов, связанных с Android, в том числе назвала примерные сроки выхода Android 16. В следующем месяце ОС получит статус стабильной, после чего будет выпущена не только для Pixel, но и для устройств Galaxy.

В завершение выставки The Android Show: I/O Edition, официальный YouTube-канал Android опубликовал видео с участием Минсеока Канга, вице-президента и главы отдела планирования смартфонов Samsung. В нем подробно рассказывается обо всех функциях, которые уже появились, а также о тех, которые еще только появятся на устройствах Galaxy благодаря совместным усилиям двух технологических гигантов.

В конце пресс-секретарь подтвердил, что «совершенно новая» прошивка Android 16 появится на устройствах Samsung Galaxy «этим летом». Хотя точной даты релиза нет, предполагается, что это произойдет после того, как будет выпущено стабильное обновление. Google также подтвердила, что Android 16 достигнет стабильного статуса в июне, после чего разработчики смогут создавать пользовательские оболочки ОС для своих устройств и портировать их для последующего выпуска.

Как и в прошлом, Android 16 первоначально появится на устройствах Pixel от Google - экосистеме, включающей смартфоны, смарт-часы и планшеты. Тем временем Samsung может стать вторым брендом, который выпустит эту ОС для своих устройств. Это может стать значительным сдвигом по сравнению с графиком выпуска Android 15, который все еще продолжается для большого количества устройств в каталоге компании, несмотря на то, что ОС изначально была выпущена в октябре 2024 года.



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#samsung #дата выхода android 16
Источник: gadgets360.com
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