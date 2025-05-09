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Vlad_37
Президент Microsoft Брэд Смит: сотрудникам компании запрещено пользоваться приложением DeepSeek
Президент Microsoft заявил, что сотрудникам компании запрещено пользоваться приложением Deepseek из-за соображений безопасности и пропаганды.

Сотрудникам Microsoft запрещено пользоваться приложением DeepSeek из-за соображений безопасности данных и пропаганды, заявил вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит, выступая на слушаниях в Сенате.

«Мы в Microsoft не разрешаем нашим сотрудникам пользоваться приложением DeepSeek», - сказал Смит, имея в виду сервис приложений DeepSeek (который доступен как на настольных, так и на мобильных компьютерах).

По словам Смита, Microsoft также не разместила DeepSeek в своем магазине приложений из-за этих опасений. 

Хотя многие организации и даже страны ввели ограничения на использование DeepSeek, Microsoft впервые публично заявила о таком запрете.

По словам Смита, ограничение связано с риском того, что данные будут храниться в Китае, а на ответы DeepSeek может повлиять «китайская пропаганда».

В политике конфиденциальности DeepSeek указано, что она хранит данные пользователей на китайских серверах. Такие данные подпадают под действие китайского законодательства, которое обязывает сотрудничать со спецслужбами страны. DeepSeek также подвергает жесткой цензуре темы, которые китайское правительство считает деликатными.

Несмотря на критические замечания Смита в адрес DeepSeek, Microsoft предложила использовать модель R1 компании DeepSeek на своем облачном сервисе Azure вскоре после того, как она стала широко известна в начале этого года.

Но это несколько отличается от предложения самого приложения чат-бота DeepSeek. Поскольку DeepSeek имеет открытый исходный код, любой может скачать модель, хранить ее на собственных серверах и предлагать своим клиентам, не отправляя данные в Китай. 

Тем не менее, это не устраняет другие риски, такие как распространение пропаганды или создание небезопасного кода.

Во время слушаний в Сенате Смит заявил, что Microsoft удалось проникнуть внутрь модели искусственного интеллекта DeepSeek и «изменить» ее, чтобы устранить «вредные побочные эффекты». Microsoft не уточнила, что именно она сделала с моделью DeepSeek.

При первоначальном запуске DeepSeek в Azure Microsoft написала, что DeepSeek прошел «строгую экспертизу и оценку безопасности», прежде чем был размещен в Azure.

Хотя мы не можем не отметить, что приложение DeepSeek также является прямым конкурентом собственного чат-приложения Copilot для поиска информации в Интернете, Microsoft не запрещает все подобные чат-конкуренты в своем магазине приложений для Windows. 

Например, приложение Perplexity доступно в магазине приложений Windows. Хотя приложения заклятого конкурента Microsoft - компании Google (включая браузер Chrome и чат-бота Gemini) не были обнаружены в данном веб-магазине.

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#microsoft #deepseek
Источник: techcrunch.com
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