Приложение Google Play Games для Android приближается к к своему концу.

Google может прекратить поддержку приложения Google Play Games для Android-устройств. Это приложение, запущенное в 2013 году, предоставляет все возможности для игр на Android.

Официального подтверждения пока нет, но, учитывая множество функций, которые команда разработчиков добавляет непосредственно в Play Store, и тот факт, что отдельное приложение уже несколько месяцев не получало обновлений, этот сценарий кажется вполне вероятным.

Компания Google известна своими устройствами, приложениями и сервисами, но не менее известна она и внезапным закрытием своих продуктов: только в 2024 году гигант из Маунтин-Вью «покончил» с Keen (2020-2024), Google Podcast (2018-2024), DropCam (2009-2024), VPN by Google One (2020-2024), Chromecast (2013-2024) и Google Jamboard (2017-2024).

Учитывая, что приложение Google Play Games не обновлялось уже несколько месяцев, а команда разработчиков реализует все функции приложения в Play Store, есть вероятность, что оно будет закрыто в ближайшее время.

В Play Store пользователи уже могут отслеживать свой прогресс в играх и просматривать свой профиль. По прогнозам AssembleDebug с сайта X, в ближайшее время появится возможность управлять своим игровым профилем и наблюдать за другими игроками.

Исходя из этого, можно предположить, что закрытие приложения может произойти только после того, как все функции будут перенесены в Play Store. В результате отдельное приложение Google Play Games станет полностью не нужным.