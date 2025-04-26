Китай запустил первую в мире широкополосную сеть 10G в высокотехнологичном городе Сюнъань.

Разработанная совместно компаниями Huawei и China Unicom, технология 50G-PON обещает высокие скорости.

Сюнъань - футуристический мегаполис, расположенный чуть более чем в 100 километрах к юго-западу от Пекина и считающийся своеобразным китайским полигоном для испытания передовых технологий. Поэтому там создали широкополосную сеть 10G, способную развивать скорость загрузки до 10 гигабайт в секунду.

Новая сеть в Сюнъане также будет использоваться для тестирования потенциала искусственного интеллекта, который сможет опираться на большие языковые модели с бесперебойным потоком данных.

Несмотря на все эти предпосылки, похоже, что Сюнъань пока не привлекает внимание частных компаний, которые не в состоянии сделать желаемые правительством Китая инвестиции.

Как бы то ни было, пока мир все еще адаптируется к 5G-связи, Китай предлагает тем, кто этого хочет, шанс испытать гиперсвязь будущего.