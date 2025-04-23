В рамках антимонопольного иска правительства США против Google руководитель OpenAI Ник Терли заявил, что его компания готова купить Chrome, если суд заставит компанию продать свой веб-браузер.

Похоже, что TikTok может стать не единственным популярным приложением, которое в скором времени сменит владельца. Google столкнулась с антимонопольным иском в США, который может заставить ее продать свой веб-браузер Google Chrome, и одним из главных претендентов на его покупку является компания OpenAI, создавшая самого продвинутого на сегодняшний день чатбота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Как мы можем прочитать в The Verge, одним из решений, которое Министерство юстиции США предложило Google, чтобы остановить монополию компании на онлайн-поиск, является продажа Google Chrome другой компании.

В связи с этим агентство Reuters недавно опубликовало эксклюзивный отчет, в котором говорится, что во время апелляционной фазы антимонопольного разбирательства против Google, начавшейся в минувший понедельник, руководитель OpenAI Ник Терли заявил, что его компания была бы заинтересована в покупке Google Chrome.

На самом деле, во время судебного разбирательства Терли заявил, что OpenAI уже обращалась к Google в прошлом году с предложением о партнерстве для использования их поисковой технологии в ChatGPT, но компания из Маунтин-Вью отклонила это предложение в электронном письме, заявив, что в этом случае будет слишком много конкурентов.

В частности, в электронном письме, показанном в этом иске, OpenAI сообщила Google следующее, чтобы убедить ее сотрудничать с ними:

«Мы считаем, что наличие нескольких партнеров, и в частности API Google, позволит нам предоставлять пользователям более качественный продукт».

По данным Bloomberg, Терли также объяснил, что его компания обратилась в Google после того, как столкнулась со «значительными проблемами с качеством» у своего текущего поставщика поисковых услуг, который был назван просто «Провайдер № 1», но который, как мы все знаем, относится к Bing, поисковой системе Microsoft.

Сообщается, что OpenAI также продолжает работать над собственной поисковой системой, но, похоже, что ChatGPT не сможет использовать ее для 80% поисковых запросов в течение нескольких лет, что первоначально планировалось сделать к концу этого года.