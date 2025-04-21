Апрельское обновление безопасности уже доступно для Samsung Galaxy A26 и Galaxy A36 в Европе и Galaxy A56 в Таиланде.

Несмотря на то, что компания Samsung сосредоточила свои усилия на запуске обновления One UI 7 с Android 15, она также продолжает распространять последний патч безопасности Android, соответствующий апрелю. Хорошим доказательством тому служит тот факт, что несколько дней назад южнокорейский гигант начал обновление трех смартфонов нового поколения семейства Galaxy A в различных регионах мира — Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A26.

Как сообщает SamMobile, несколько дней назад Samsung начала выпускать апрельское обновление Android 2025 для Samsung Galaxy A26 и Galaxy A36 в Европе с версиями прошивки A266BXXS2AYC1 и A366BXXS2AYC4 соответственно. Размер загружаемого файла первой версии составляет почти 290 МБ, а второй — почти 441 МБ.

Кроме того, вышеупомянутое СМИ также опубликовало сообщение о том, что Samsung Galaxy A56 в Таиланде начали получать новое обновление программного обеспечения с номером сборки A566BXXS2AYD3, которое постепенно доберется до моделей в остальных регионах мира в течение последних нескольких дней апреля.

В любом из трех случаев новое обновление включает апрельский патч безопасности 2025, который устраняет несколько десятков уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Из них 42 были устранены Google, поскольку они затрагивали ядро Android, и 5 из них были классифицированы как «критические», а остальные 37 — как «высокой важности».

Кроме того, новое обновление безопасности устраняет ряд общих ошибок, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, и повышает производительность и стабильность работы этих трех смартфонов среднего класса.

Если у вас Samsung Galaxy A26 5G или Galaxy A36 5G и вы уже получили это новое обновление безопасности, вы можете применить его к своему телефону, выполнив обычную процедуру: зайдите в меню «Настройки» на вашем устройстве, перейдите в раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».