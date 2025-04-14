Китайская компания недавно обновила свой сайт Xiaomi Security Center, подтвердив, что в общей сложности 60 телефонов и планшетов Xiaomi, Redmi и POCO могут получить обновление до HyperOS 3.0 с Android 16.

Несмотря на то, что Xiaomi все еще распространяет обновление HyperOS 2 на лучшие телефоны в своем каталоге, как высокого класса, так начального и среднего, китайский гигант уже готовит появление третьей версии своего нового персонального интерфейса HyperOS 3.0, который будет основан на Android 16.

Итак, если несколько недель назад в сети появилась информация о том, какие первые четыре устройства бренда получат обновление до Android 16, то теперь мы можем подтвердить, что в общей сложности 60 смартфонов и планшетов Xiaomi получат обновление до HyperOS 3.0.

Благодаря недавнему обновлению на сайте Xiaomi Security Center китайского производителя мы можем рассказать, какие смартфоны и планшеты Xiaomi, Redmi и POCO обязательно получат обновление до Android 16 с HyperOS 3.0.

В частности, в общей сложности 60 мобильных телефонов и планшетов Xiaomi будут обновлены до HyperOS 3.0, как только эта новая версия станет доступна, и здесь представлены три списка, в которых все они отсортированы по брендам:

Xiaomi

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6S Pro

Redmi

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi Note 12S

Redmi 14C

Redmi 14C 5G

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi Pad SE

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad Pro 5G

POCO

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6

POCO X6 Pro 5G

POCO M7 Pro 5G

POCO M6 Pro 4G

POCO M6 Pro 5G

POCO M6 4G

POCO M6 5G

POCO C65

POCO C75

POCO C75 5G

Хотя подробностей о HyperOS 3.0 пока не слишком много, ожидается, что в новой версии операционной системы Xiaomi появится обновленный пользовательский интерфейс, позволяющий настраивать цветовые оттенки в зависимости от обоев, новый динамический режим уведомлений на экране блокировки, аналогичный тому, что мы видели в iOS 18, а также множество функций искусственного интеллекта (AI).

Что касается даты появления HyperOS 3.0 на первых устройствах Xiaomi, то все указывает на то, что это произойдет в 2025 году, поскольку вариант Andoid, на котором она основана новая оболочка, появится раньше предыдущих версий операционной системы Google.