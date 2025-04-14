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Vlad_37
60 телефонов Xiaomi, Redmi и POCO будут обновлены до HyperOS 3.0 с Android 16
Китайская компания недавно обновила свой сайт Xiaomi Security Center, подтвердив, что в общей сложности 60 телефонов и планшетов Xiaomi, Redmi и POCO могут получить обновление до HyperOS 3.0 с Android 16.

Несмотря на то, что Xiaomi все еще распространяет обновление HyperOS 2 на лучшие телефоны в своем каталоге, как высокого класса, так начального и среднего, китайский гигант уже готовит появление третьей версии своего нового персонального интерфейса HyperOS 3.0, который будет основан на Android 16.

Итак, если несколько недель назад в сети появилась информация о том, какие первые четыре устройства бренда получат обновление до Android 16, то теперь мы можем подтвердить, что в общей сложности 60 смартфонов и планшетов Xiaomi получат обновление до HyperOS 3.0.

Благодаря недавнему обновлению на сайте Xiaomi Security Center китайского производителя мы можем рассказать, какие смартфоны и планшеты Xiaomi, Redmi и POCO обязательно получат обновление до Android 16 с HyperOS 3.0.

В частности, в общей сложности 60 мобильных телефонов и планшетов Xiaomi будут обновлены до HyperOS 3.0, как только эта новая версия станет доступна, и здесь представлены три списка, в которых все они отсортированы по брендам:

Xiaomi

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi MIX FOLD 2
  • Xiaomi MIX FOLD 3
  • Xiaomi MIX FOLD 4
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 6
  • Xiaomi Pad 6S Pro

Redmi

  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi Note 14
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 4G NFC
  • Redmi Note 12S
  • Redmi 14C
  • Redmi 14C 5G
  • Redmi 13
  • Redmi 13C
  • Redmi 12
  • Redmi Pad SE
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad SE 8.7
  • Redmi Pad SE 8.7 4G
  • Redmi Pad Pro 5G

POCO

  • POCO F7 Pro
  • POCO F7 Ultra
  • POCO F6
  • POCO F6 Pro
  • POCO F5
  • POCO F5 Pro
  • POCO X7
  • POCO X7 Pro
  • POCO X6
  • POCO X6 Pro 5G
  • POCO M7 Pro 5G
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO M6 Pro 5G
  • POCO M6 4G
  • POCO M6 5G
  • POCO C65
  • POCO C75
  • POCO C75 5G

Хотя подробностей о HyperOS 3.0 пока не слишком много, ожидается, что в новой версии операционной системы Xiaomi появится обновленный пользовательский интерфейс, позволяющий настраивать цветовые оттенки в зависимости от обоев, новый динамический режим уведомлений на экране блокировки, аналогичный тому, что мы видели в iOS 18, а также множество функций искусственного интеллекта (AI).

Что касается даты появления HyperOS 3.0 на первых устройствах Xiaomi, то все указывает на то, что это произойдет в 2025 году, поскольку вариант Andoid, на котором она основана новая оболочка, появится раньше предыдущих версий операционной системы Google.

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#xiaomi #redmi #poco #android 16 #hyperos 3.0
Источник: andro4all.com
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