Несмотря на то, что Xiaomi все еще распространяет обновление HyperOS 2 на лучшие телефоны в своем каталоге, как высокого класса, так начального и среднего, китайский гигант уже готовит появление третьей версии своего нового персонального интерфейса HyperOS 3.0, который будет основан на Android 16.
Итак, если несколько недель назад в сети появилась информация о том, какие первые четыре устройства бренда получат обновление до Android 16, то теперь мы можем подтвердить, что в общей сложности 60 смартфонов и планшетов Xiaomi получат обновление до HyperOS 3.0.
Благодаря недавнему обновлению на сайте Xiaomi Security Center китайского производителя мы можем рассказать, какие смартфоны и планшеты Xiaomi, Redmi и POCO обязательно получат обновление до Android 16 с HyperOS 3.0.
В частности, в общей сложности 60 мобильных телефонов и планшетов Xiaomi будут обновлены до HyperOS 3.0, как только эта новая версия станет доступна, и здесь представлены три списка, в которых все они отсортированы по брендам:
Xiaomi
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi MIX FOLD 3
- Xiaomi MIX FOLD 4
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6S Pro
Redmi
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 14
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 4G NFC
- Redmi Note 12S
- Redmi 14C
- Redmi 14C 5G
- Redmi 13
- Redmi 13C
- Redmi 12
- Redmi Pad SE
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad Pro 5G
POCO
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X6
- POCO X6 Pro 5G
- POCO M7 Pro 5G
- POCO M6 Pro 4G
- POCO M6 Pro 5G
- POCO M6 4G
- POCO M6 5G
- POCO C65
- POCO C75
- POCO C75 5G
Хотя подробностей о HyperOS 3.0 пока не слишком много, ожидается, что в новой версии операционной системы Xiaomi появится обновленный пользовательский интерфейс, позволяющий настраивать цветовые оттенки в зависимости от обоев, новый динамический режим уведомлений на экране блокировки, аналогичный тому, что мы видели в iOS 18, а также множество функций искусственного интеллекта (AI).
Что касается даты появления HyperOS 3.0 на первых устройствах Xiaomi, то все указывает на то, что это произойдет в 2025 году, поскольку вариант Andoid, на котором она основана новая оболочка, появится раньше предыдущих версий операционной системы Google.