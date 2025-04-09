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Vlad_37
Появилась информация о появлении смартфона Infinix с ароматным корпусом
Как обещает производитель, аромат сможет держаться около полугода.

Сектор смартфонов становится все более конкурентным, и крупные компании постоянно работают над поиском новых решений, способных вызвать любопытство пользователей, с функциями, которые могут сделать их уникальными или, во всяком случае, интригующими.

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Infinix - одна из тех компаний, которые уже запускали специальные решения в прошлом, например, устройство, способное менять цвет смартфона (в том числе благодаря искусственному интеллекту), или систему солнечной зарядки для телефона, представленную на Mobile World Congress 2025.

В последние несколько часов появилась новость о скором запуске в Индии нового смартфона Infinix, который будет издавать легкий аромат.

Infinix Note 50s 5G+ - именно так называется смартфон, о котором идет речь, - получит специальную версию с микрокапсулой парфюма, встроенной прямо в заднюю крышку, которая выполнена из веганской кожи.

Подобный подход подразумевает, что рано или поздно запах выветрится, но, по словам Infinix, пользователи, решившие приобрести такой смартфон, смогут пользоваться ароматом около полугода.

Скорее всего, ситуация усложнится, если пользователи решат использовать чехол, который также может либо резко снизить интенсивность аромата, либо продлить его продолжительность.

На данный момент нет никакой информации о том, будет ли Infinix Note 50s 5G+ продаваться за пределами Индии. Выход на индийский рынок запланирован на 18 апреля, и, вероятно, в этот день мы узнаем больше о планах производителя.


#смартфон 2025 #infinix
Источник: tuttoandroid.net
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