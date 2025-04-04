Вторая версия третьей бета-версии Android 16 уже доступна для загрузки: все новые функции и поддерживаемые телефоны

Спустя всего пару недель после выхода Android 16 Beta 3.1 Google начала распространять вторую версию третьей бета-версии Android 16 Beta на все поддерживаемые устройства. Как это часто бывает с бета-версиями между релизами, Android 16 Beta 3.2 не содержит каких-либо серьезных новых функций, а скорее сосредоточена на исправлении ряда общих ошибок в рамках подготовки к появлению первого стабильного варианта Android 16.

Как сообщается в блоге Android Developers Blog, в Android 16 Beta 3.2 исправлены четыре основные ошибки, которые тестеры Beta 3.1 обнаружили за последние две недели.

В частности, в Android 16 Beta 3.2 включены следующие 4 исправления:

Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях неправильно калибровался отклик на прикосновение. Исправлена проблема, приводившая к чрезмерному разряду батареи, даже когда устройство не использовалось. Исправлена проблема на устройствах Pixel 6 и 6 Pro, из-за которой экран иногда мерцал при съемке фото или видео с помощью камеры. Исправлен ряд других проблем, влияющих на стабильность и удобство использования системы.

Все смартфоны Google Pixel, совместимые с Android 16 Beta 3.1, то есть все модели, начиная с Google Pixel 6 и далее, включая недавний Pixel 9, получат новое обновление через OTA в течение следующих нескольких часов.

В любом случае, если вы хотите как можно скорее опробовать новую версию Android 16 Beta, знайте, что у вас есть возможность установить OTA вручную, загрузив пакет обновлений, соответствующий вашему смартфону.