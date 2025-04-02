Google сделала расширения для Chrome на Android совместимыми, но не все так хорошо, как может показаться.

Среди планов Google значится разработка версии Chrome для Android с поддержкой расширений. До сих пор это казалось невозможным, и только Mozilla предлагала возможность установки расширений на свою мобильную версию. Теперь Google Chrome предлагает возможность использования расширений и в своей версии для Android.

Как можно узнать из материалов Android Authority, Google работает над этой версией Chrome с прошлого года. Причина разработки кроется в отказе от Chrome OS в пользу Android, а также в необходимости предложить пользователям ПК с Android возможность использовать браузер с расширениями.

Google не намерена делать эту версию Chrome стандартной, по крайней мере, так кажется по шагам компании. Несмотря на это, ничто не мешает пользователям установить эту версию Chrome для Android с поддержкой расширений. Однако она недоступна в Play Store.

Как установить Chrome для Android с расширениями? Прежде всего, следует помнить, что оно находится на сервере загрузок Google, поэтому скачивать и устанавливать приложение придется вручную. Желательно загрузить самую последнюю версию, которая находится в конце списка.

Android Authority выяснил, что для установки расширений в этой версии Chrome для Android необходимо скачать .crx-файлы этих расширений, а затем загрузить их в раздел расширений Chrome, где скопировать их в панель навигации «chrome://extensions», после чего процесс будет завершен.

Как обстоят дела с использованием расширений в Chrome для Android? Внедрение расширений не привело к улучшению работы в браузере, более того, как показывает практика, многие из них не работают. Кроме того, процесс установки очень утомителен и подходит не всем пользователям.