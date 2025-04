Мартовское обновление безопасности уже распространяется на Samsung Galaxy A52 5G в Ирландии с версией прошивки A526BXXSCGYC1.

В ожидании апрельского обновления Android от Google компания Samsung продолжает обновлять некоторые из своих самых популярных телефонов с помощью последнего на сегодняшний день патча безопасности Android, рассчитанного на март 2025 года. Доказательством тому служит тот факт, что южнокорейский бренд начал распространять мартовское обновление безопасности на одно из самых продаваемых устройств Galaxy последних лет, Samsung Galaxy A52 5G.

Как мы можем прочитать в СМИ SamMobile, Samsung начала выпускать мартовское обновление Android 2025 на Samsung Galaxy A52 5G в Ирландии с номером сборки A526BXXSCGYC1, и ожидается, что оно распространится на модели в остальной части Европы в ближайшие дни.

Как и ожидалось, новое обновление программного обеспечения приносит на Galaxy A52 5G мартовский патч безопасности 2025, который устраняет почти 6 десятков проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет несколько общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе, и улучшает стабильность и производительность этого Samsung Galaxy A 2021 года.

Напомним, что Samsung Galaxy A52 5G вышел на рынок в начале 2021 года с Android 11 под управлением One UI 3 и останется с One UI 6.1 и Android 14, так как, получив три обещанных производителем обновления ОС, он не получит обновления до Android 15 с One UI 7.

Когда новое обновление безопасности будет распространено во всех странах, вы можете проверить, пришло ли оно уже на ваш Galaxy A52 5G, просто зайдя в меню «Настройки» на смартфоне и перейдя в раздел «Обновление ПО».

Как только оно станет доступно, для обновления Samsung Galaxy A52 5G последним патчем безопасности Android достаточно нажать на кнопку «Загрузить и установить», а дальше все сделает One UI.