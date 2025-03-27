inZOI уже является одной из самых ожидаемых игр 2025 года, что подтверждают цифры, опубликованные корейским разработчиком Krafton.

Симулятор жизни, бросающий вызов более популярной The Sims, уже привлек внимание миллионов игроков, особенно поклонников самой игры от Electronic Arts.

Высокий интерес публики подтверждают цифры, опубликованные Krafton: согласно последнему пресс-релизу корейской студии, inZOI уже является одной из самых желанных игр в Steam, имея более 244 000 подписчиков. Более 50 000 из этих пользователей присоединились к игре всего за одну неделю.

«inZOI, реалистичная игра-симулятор жизни от Krafton, только что достигла важного рубежа, официально став самой желанной игрой в Steam». Так гласит заявление корейского разработчика.

Этот рекорд был достигнут в том числе благодаря успеху демоверсии Creative Studio, которая позволила ПК-геймерам познакомиться с механикой нового симулятора жизни.

Krafton сообщает, что его игра «зарегистрировала более 50 000 новых подписчиков в Steam за одну неделю, заняв первое место в рейтинге Global Wishlist». Его можно посмотреть на портале SteamDB, где inZOI в настоящее время занимает первое место, за ним следуют с нетерпением ожидаемые Hollow Knight: Silksong, Deadlock и Elden Ring Nightreign.

inZOI стала, по сути, одной из самых ожидаемых игр 2025 года. Тем не менее, релиз, запланированный на пятницу 28 марта, пройдет по принципу раннего доступа Steam.

Это означает, что Krafton выпустит игру еще на стадии разработки, воспользовавшись возможностью оценить отзывы игроков в режиме реального времени и исправить все ошибки и недочеты. Однако тем, кто решит приобрести игру в раннем доступе, придется выложить 39,99 евро, а также получить доступ к бесплатным DLC до полного релиза.