Обновление безопасности Android уже начало распространяться на Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Flip6 в стране производителя в Сувоне (Южная Корея).

Всего через пару дней после того, как Google выпустила мартовское обновление Android 2025, которое входит в состав первого в этом году Pixel Drop, Samsung уже начала распространять мартовское обновление безопасности Android на лучшие телефоны в своем каталоге.

Как подтверждает SamMobile, южнокорейский гигант уже выпустил последнее обновление безопасности Android для своих нераскладных флагманов 2024 года, Samsung Galaxy S24, и двух последних раскладных устройств в каталоге - Samsung Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Flip6.

Сегодня стало известно, что компания Samsung начала выпуск обновления Android от марта 2025 года для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra в Южной Корее с версией прошивки S92xNKSS5AYB1, для Samsung Galaxy Z Flip5 в этой стране с номером сборки F731NKSS5DYBE и для Galaxy Z Flip6 в том же регионе с версией прошивки F741ENKSS2AYBD.

Размер загружаемого файла для Samsung Galaxy S24 составляет около 280 МБ, а для Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Flip6 - более 400 МБ.

Как бы то ни было, в любом из 5 случаев новое обновление включает мартовский патч безопасности 2025, который устраняет в общей сложности 58 уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Из них 51 была исправлена Google, так как затрагивала ядро Android, а оставшиеся 7 были устранены самой Samsung, так как относились исключительно к устройствам Galaxy.

Как обычно, новое обновление безопасности также исправляет ряд общих ошибок в пользовательском интерфейсе One UI и повышает производительность и стабильность работы этих пяти высококлассных смартфонов корейской компании.

Когда новое обновление безопасности станет доступно по всему миру, вы сможете проверить, пришло ли оно на ваш Galaxy S24, Galaxy Z Flip5 или Galaxy Z Flip6, зайдя в панель «Настройки» смартфона и открыв раздел «Обновление ПО».

Как только оно будет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» и позвольте One UI обновить ваше устройство последним патчем безопасности для Android.