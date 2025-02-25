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Vlad_37
HONOR запустит технологию AI Deepfake Detection по всему миру в апреле 2025 года
Компания HONOR готовится к глобальному внедрению своей технологии AI Deepfake Detection с апреля 2025 года. Это полезный инструмент для борьбы с растущей угрозой фальсификаций, анализирующий видеоконтент и изображения в режиме реального времени для выявления возможных случаев подделки.

Развитие искусственного интеллекта принесло с собой как ряд проблем, так и ощутимые преимущества. Среди них — распространение фальшивок. Во время запуска функции HONOR привел несколько исследований: согласно прогнозам Entrust Cybersecurity Institute, в ближайшем будущем каждые пять минут будет происходить атака с использованием deepfake. Кроме того, исследование Connected Consumer Study компании Deloitte показало, что 59% респондентов с трудом отличают искусственный контент от контента, созданного искусственным интеллектом.

Запатентованная технология HONOR, впервые представленная на выставке IFA 2024, устраняет тонкие несоответствия глубоких подделок, которые часто незаметны человеческому глазу. Система проверяет синтетические дефекты на уровне пикселей, артефакты композиции краев, непрерывность между кадрами и последовательность в прическе и чертах лица. При обнаружении потенциально манипулируемого контента система немедленно выдает предупреждение, предоставляя пользователям ценный инструмент для защиты от рисков, связанных с глубокими подделками.

Марко Камия, представитель UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию), подчеркнул, что в цифровую эпоху безопасность частной жизни стала одной из главных проблем. Поскольку наша повседневная жизнь все больше переплетается с цифровым миром, в цифровом пространстве хранится большое количество частной информации — от наших передвижений до финансовых данных, от социальных отношений до личных предпочтений. Смартфоны, в частности, стали центром нашей цифровой жизни и содержат удивительное количество персональных данных. Каждое взаимодействие оставляет след на устройстве, где хранится не только контактная информация, но и фотографии, видео и даже большинство паролей к нашим аккаунтам.

Таким образом, внедрение системы AI Deepfake Detection на мобильных устройствах является ключевым инструментом противодействия угрозе подделок благодаря ее способности выявлять потенциально вредоносный контент и многое другое. Технология HONOR также призвана стать сдерживающим фактором, препятствующим созданию и распространению подделок и другого мошеннического контента с помощью мобильных устройств.

#honor #ai deepfake detection
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