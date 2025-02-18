Компания Microsoft объявила об удалении функции «История местоположений» из операционных систем Windows 10 и 11, в результате чего соответствующие настройки навсегда исчезнут даже в сторонних приложениях.

Редмондский гигант на днях сообщил об изменениях, которые коснутся его последних операционных систем. Функция «История местоположений», присутствующая в Windows 10 и Windows 11, вскоре будет удалена. Эта функция позволяла различным приложениям, в том числе виртуальному помощнику Cortana, получать доступ к истории местоположения устройства за последние 24 часа.

Решение Microsoft, о котором сообщается в официальной документации, приведет к прекращению локального хранения данных о местоположении и исчезновению соответствующей настройки из операционной системы. Компания также уточнила, что API 'Geolocator.GetGeopositionHistoryAsync', лежащий в основе этой функциональности, больше не будет доступен для приложений, которые используют его в настоящее время.

Это изменение коснется как разработчиков, так и пользователей. Первые будут вынуждены пересмотреть свои приложения, использующие вышеупомянутый API, и выполнить миграцию. В противном случае основные функции их приложений могут перестать работать должным образом в будущем. Что касается пользователей, то опция служб определения местоположения будет удалена из раздела «Конфиденциальность и безопасность» > «Местоположение» в «Параметрах». Однако по-прежнему можно будет полностью отключить настройку, чтобы заблокировать запросы на доступ к данным о местоположении от всех приложений и служб.

Важно отметить, что службы определения местоположения собирали данные о местоположении только в том случае, если приложение или служба явно запрашивали местоположение пользователя. Все данные о местоположении устройства также хранились локально, а список пополнялся только при активном запросе приложения или службы. Как обычно, Microsoft не объяснила, почему эта функция была удалена из ее операционных систем, но, скорее всего, ее использование было ограничено. Это изменение, несомненно, приведет к усилению конфиденциальности пользователей, ограничив сбор и хранение данных о местоположении на уровне операционной системы.

Несмотря на удаление «Истории местоположений», вполне вероятно, что Microsoft продолжит предлагать услуги, основанные на местоположении, другими способами. Компания может разработать новые API или альтернативные методы, позволяющие приложениям получать доступ к данным о местоположении более контролируемым и прозрачным для пользователей образом.







