Apple продолжает совершенствовать свою операционную систему в преддверии выхода iOS 18.4, крупного весеннего обновления.

После выхода финальной версии iOS 18.3 несколько недель назад и слухов о скором выходе новой версии Apple выпустила финальную версию iOS 18.3.1 для всех поддерживаемых iPhone. Это обновление стало неожиданностью, поскольку вышло так ,быстро, особенно когда все внимание приковано к первой бета-версии iOS 18.4, в которой появится больше функций Apple Intelligence.

Если у вас есть совместимый iPhone, вы можете установить iOS 18.3.1 - релиз, в котором основное внимание уделено исправлению ошибок, чтобы улучшить производительность и предотвратить появление ошибок на устройствах. Нечто подобное происходило и с предыдущими версиями, такими как iOS 18.2.1, которая также была направлена на исправление ошибок и повышение стабильности.

В iOS 18.3 были внесены изменения в Apple Intelligence, в частности, в сводки уведомлений, которые теперь выделяются курсивом, что свидетельствует о возможном сбое в «Настройках» и отключении новостных или развлекательных приложений. В iOS 18.3.1 исправлены проблемы в этой области, а также внесены улучшения в стабильность.

Помимо iOS 18.3.1 для iPhone, Apple также выпустила iPadOS 18.3.1 для iPad, macOS Sequoia 15.3.1 для Mac и watchOS 11.3.1 для Apple Watch. Все эти обновления направлены на исправление ошибок и улучшение пользовательского опыта, поэтому рекомендуется обновить их, если вы столкнулись с ошибками или хотите получить улучшения безопасности, которые также включены в обновление.

Вот список всех iPhone, совместимых с iOS 18.3.1, чтобы вы могли узнать, можете ли вы обновиться до этой новой версии:

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone SE 2022

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR











