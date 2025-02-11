После выхода финальной версии iOS 18.3 несколько недель назад и слухов о скором выходе новой версии Apple выпустила финальную версию iOS 18.3.1 для всех поддерживаемых iPhone. Это обновление стало неожиданностью, поскольку вышло так ,быстро, особенно когда все внимание приковано к первой бета-версии iOS 18.4, в которой появится больше функций Apple Intelligence.
Если у вас есть совместимый iPhone, вы можете установить iOS 18.3.1 - релиз, в котором основное внимание уделено исправлению ошибок, чтобы улучшить производительность и предотвратить появление ошибок на устройствах. Нечто подобное происходило и с предыдущими версиями, такими как iOS 18.2.1, которая также была направлена на исправление ошибок и повышение стабильности.
В iOS 18.3 были внесены изменения в Apple Intelligence, в частности, в сводки уведомлений, которые теперь выделяются курсивом, что свидетельствует о возможном сбое в «Настройках» и отключении новостных или развлекательных приложений. В iOS 18.3.1 исправлены проблемы в этой области, а также внесены улучшения в стабильность.
Помимо iOS 18.3.1 для iPhone, Apple также выпустила iPadOS 18.3.1 для iPad, macOS Sequoia 15.3.1 для Mac и watchOS 11.3.1 для Apple Watch. Все эти обновления направлены на исправление ошибок и улучшение пользовательского опыта, поэтому рекомендуется обновить их, если вы столкнулись с ошибками или хотите получить улучшения безопасности, которые также включены в обновление.
Вот список всех iPhone, совместимых с iOS 18.3.1, чтобы вы могли узнать, можете ли вы обновиться до этой новой версии:
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone SE 2022
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE 2020
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR