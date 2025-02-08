В 2024 году в индустрии планшетов наблюдалось значительное оживление: мировые поставки выросли на 9,2% по сравнению с предыдущим годом. Рост был обусловлен высоким спросом в нескольких регионах, причем особенно впечатляющие результаты показали китайские бренды. Но доминирует в продажах только один бренд.

Рынок планшетов продемонстрировал удивительную устойчивость в 2024 году, превзойдя ожидания благодаря значительному росту глобальных поставок. Согласно последним данным, по итогам года было поставлено 147,6 млн устройств, что на 9,2% больше, чем в 2023 году. В последнем квартале 2024 года был зафиксирован явно выраженный рост, причем лидировал, как обычно, один бренд со значительным отрывом от второго крупнейшего производителя.

Речь, безусловно, идет об Apple, которая сохранила лидирующие позиции, показав рост на 14% в последнем квартале 2024 года и общий рост на 5,3% за весь год. Компания из Купертино поставила 16,9 миллиона iPad в этом квартале, выиграв от запуска новых моделей iPad Mini и iPad Air. Apple заняла 42,3% доли рынка, значительно обогнав Samsung, занимающую второе место с 7,1 миллионами отгруженных устройств, ростом на 3,9% в годовом исчислении и менее чем 18% долей рынка.





В целом, в последнем квартале 2024 года наблюдалось особенно сильное ускорение: объем поставок достиг 39,9 миллиона единиц, увеличившись на 5,6 процента по сравнению с предыдущим годом. Эти цифры свидетельствуют об уверенном восстановлении сектора, который испытывал трудности в 2023 году. Положительным результатам способствовало несколько факторов, например, возобновление спроса в коммерческом секторе в связи с тем, что многие компании начали планировать циклы обновления устройств. Кроме того, в 2025 году ожидается дальнейший рост поставок планшетов для профессионального использования.

Потребительский рынок также демонстрирует оптимистичные признаки, несмотря на прогнозы более умеренного роста в следующем году. Например, в Китае государственные субсидии значительно увеличили продажи электроники, включая планшеты, и программа субсидирования будет продолжена в 2025 году. В Японии правительственные инициативы, такие как «Общество 5.0» и проект GIGA в сфере образования, обеспечивают финансирование цифровой трансформации, что способствует росту продаж планшетов.

Среди самых быстрорастущих брендов нельзя не упомянуть Xiaomi, которая возглавила рейтинг с впечатляющим ростом на 73% за год, заняв пятое место в глобальном рейтинге и обогнав Amazon. За ней следует Huawei, которая увеличила поставки на 29% и заняла третье место, а Lenovo закрепилась на четвертой позиции с 10,4 млн поставленных планшетов и ростом на 12% в годовом исчислении. Аналитики Canalys прогнозируют, что рынок планшетов продолжит демонстрировать высокие показатели в 2025 году и что возможности модернизации будут по-прежнему широки в различных секторах, так как ожидается рост инвестиций в ИТ после длительного периода бюджетных ограничений.