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Vlad_37
Samsung Galaxy A52s 5G получил первое в 2025 году обновление безопасности Android
Январское обновление безопасности появилось на Samsung Galaxy A52s 5G в Европе с версией прошивки A528BXXSAGYA2.

Готовясь к выходу февральского обновления Android 2025 года для лучших телефонов в своем каталоге, Samsung не забывает о своих старых смартфонах и продолжает обновлять их предпоследним патчем безопасности для Android - январским 2025 года. Доказательством тому служит тот факт, что корейский бренд начал распространять январское обновление безопасности на один из самых популярных Galaxy A последних лет, Samsung Galaxy A52s 5G.

Как сообщает специализированное СМИ SamMobile, южнокорейский гигант начал выпускать январское обновление Android 2025 для Samsung Galaxy A52s 5G на европейском континенте с номером сборки A528BXXSAGYA2.

Новая прошивка устраняет 51 проблему, связанную с конфиденциальностью и безопасностью. Из них 29 были обнаружены и исправлены Google, а остальные 22 - Samsung, поскольку они касались только устройств Galaxy.

Кроме того, январское обновление безопасности 2025 также исправляет ряд общих ошибок, присутствующих в пользовательском интерфейсе One UI, и повышает производительность и стабильность этого среднебюджетного Galaxy, которому уже почти 4 года.

Напомним, что Samsung выпустила Galaxy A52s 5G в конце 2021 года с Android 11 на борту, через несколько месяцев он был обновлен до Android 12, в конце 2022 года получил обновление до Android 13, а еще через год - до Android 14. Это будет последнее обновление ОС для Galaxy A52s 5G, поскольку этот телефон не имеет права на получение Android 15 с One UI 7.0.

Если у вас Samsung Galaxy A52s 5G и вы хотите применить это новое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, - это перейти в панель настроек смартфона, открыть раздел «Обновление ПО» и нажать на кнопку «Загрузить и установить».

#android #samsung galaxy a52s 5g
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