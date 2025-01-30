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Vlad_37
Xiaomi Time опубликовали список устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 2.1
В Xiaomi Time подтвердила, что первая глобальная версия HyperOS 2.1 с номером сборки OS2.0.100.0.VNAMIX появится в феврале, а первым телефоном, который ее получит, станет Xiaomi 14 Ultra.

В то время как компания Xiaomi продолжает распространять глобальное обновление HyperOS 2 на лучшие телефоны в своем каталоге, она уже работает над следующей версией своей операционной системы для мобильных устройств на базе Android, и хорошим доказательством этого является то, что HyperOS 2.1 выйдет на мировой рынок очень скоро.

Как подтверждает специализированное СМИ Xiaomi Time, первая глобальная версия HyperOS была замечена на внутренних серверах Xiaomi с номером сборки OS2.0.100.0.VNAMIX и поступит в различные регионы, такие как Европа, Латинская Америка и другие страны Азии и Африки в феврале текущего года.

HyperOS 2.1 - это промежуточное обновление, которое не только направлено на исправление различных ошибок, обнаруженных в HyperOS 2.0, но и включает в себя ряд действительно интересных новых функций.

Таким образом, новый вариант HyperOS несет в себе ряд улучшений рабочего стола и центра управления, новую систему связи для "неинтернетного" подключения, новые инструменты для редактирования фото и видео и улучшенную передачу файлов.

Но это еще не все: HyperOS 2.1 также оснащена новыми инструментами, работающими на основе искусственного интеллекта, добавляет несколько новых функций для управления фотоальбомами и включает новую версию Game Turbo, которая улучшает игровой процесс.

На данный момент подтверждено, что первым смартфоном Xiaomi, который получит обновление HyperOS 2.1, станет Xiaomi 14 Ultra, но все указывает на то, что новое обновление программного обеспечения также должно достичь всех этих устройств Xiaomi, Redmi и POCO:

  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 13,
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Pad 6
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Redmi Note 13
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12
  • Redmi Note 12 5G
  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G
  • Redmi 13
  • Redmi 13C
  • Redmi 13C 5G
  • Redmi 12
  • Redmi 12 5G
  • Redmi K50i
  • Redmi Pad SE
  • Redmi Pad SE 8.7
  • Redmi Pad SE 8.7 4G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad Pro 5G
  • POCO F6
  • POCO F6 Pro
  • POCO F5
  • POCO F5 Pro
  • POCO F4 GT
  • POCO X7
  • POCO X7 Pro
  • POCO X6
  • POCO X6 Pro
  • POCO X5 Pro 5G
  • POCO X4 GT
  • POCO M6
  • POCO M6 Pro
  • POCO C75
  • POCO C65
  • POCO Pad

Стоит отметить, что данный список мобильных устройств, которые получат HyperOS 2.1 является предварительным, поэтому в нем возможны официальные изменения.

#xiaomi #hyperos 2.1
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