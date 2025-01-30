В Xiaomi Time подтвердила, что первая глобальная версия HyperOS 2.1 с номером сборки OS2.0.100.0.VNAMIX появится в феврале, а первым телефоном, который ее получит, станет Xiaomi 14 Ultra.

В то время как компания Xiaomi продолжает распространять глобальное обновление HyperOS 2 на лучшие телефоны в своем каталоге, она уже работает над следующей версией своей операционной системы для мобильных устройств на базе Android, и хорошим доказательством этого является то, что HyperOS 2.1 выйдет на мировой рынок очень скоро.

Как подтверждает специализированное СМИ Xiaomi Time, первая глобальная версия HyperOS была замечена на внутренних серверах Xiaomi с номером сборки OS2.0.100.0.VNAMIX и поступит в различные регионы, такие как Европа, Латинская Америка и другие страны Азии и Африки в феврале текущего года.

HyperOS 2.1 - это промежуточное обновление, которое не только направлено на исправление различных ошибок, обнаруженных в HyperOS 2.0, но и включает в себя ряд действительно интересных новых функций.

Таким образом, новый вариант HyperOS несет в себе ряд улучшений рабочего стола и центра управления, новую систему связи для "неинтернетного" подключения, новые инструменты для редактирования фото и видео и улучшенную передачу файлов.

Но это еще не все: HyperOS 2.1 также оснащена новыми инструментами, работающими на основе искусственного интеллекта, добавляет несколько новых функций для управления фотоальбомами и включает новую версию Game Turbo, которая улучшает игровой процесс.

На данный момент подтверждено, что первым смартфоном Xiaomi, который получит обновление HyperOS 2.1, станет Xiaomi 14 Ultra, но все указывает на то, что новое обновление программного обеспечения также должно достичь всех этих устройств Xiaomi, Redmi и POCO:

Xiaomi 14

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13,

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi K50i

Redmi Pad SE

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO F4 GT

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6

POCO X6 Pro

POCO X5 Pro 5G

POCO X4 GT

POCO M6

POCO M6 Pro

POCO C75

POCO C65

POCO Pad

Стоит отметить, что данный список мобильных устройств, которые получат HyperOS 2.1 является предварительным, поэтому в нем возможны официальные изменения.