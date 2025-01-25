Последнее обновление безопасности уже начало поступать на Samsung Galaxy A32 5G в континентальной Европе и включает в себя январский патч безопасности 2025.

Уже представив новые Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra и анонсировав Samsung Galaxy S25 Edge, южнокорейский гигант продолжает обновлять свои телефоны высокого и среднего ценового диапазона январским патчем безопасности Android текущего года.

Итак, после недавнего обновления устаревших Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra компания Samsung начала распространять январское обновление Android на свой первый доступный телефон с дисплеем 90 Герц - Samsung Galaxy A32 5G, который появился на рынке 4 года назад.

Как сообщает специализированное СМИ SamMobile, компания Samsung начала выпуск январского обновления Android 2025 на Samsung Galaxy A32 5G в нескольких регионах Европы, с версией прошивки A326BXXSECYA1.

Новое обновление программного обеспечения приносит на Samsung Galaxy A32 5G январский патч безопасности 2025, который направлен на устранение более 5 десятков проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправление ряда общих ошибок, присутствующих в пользовательском интерфейсе One UI, а также на повышение производительности и стабильности работы этого телефона среднего класса из семейства Galaxy A.

Если у вас Samsung Galaxy A32 5G и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, просто зайдите в меню «Настройки» на вашем устройстве и откройте раздел «Обновление ПО».

Оказавшись в этом разделе, нажмите на кнопку «Загрузить и установить» и позвольте One UI обновить ваш смартфон последним патчем безопасности для Android.