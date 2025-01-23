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Vlad_37
Новый патч для Cyberpunk 2077 добавляет поддержку видеокарт серии GeForce RTX 50 и DLSS 4
Недавно вышедшее обновление Cyberpunk 2077 Patch 2.21 содержит ряд исправлений ошибок и неисправностей, а также поддержку новых технологий NVIDIA.

Компания CD Projekt RED выпустила обновление 2.21 для Cyberpunk 2077, в котором появилась поддержка новой серии GeForce 50 и DLSS 4, а также исправлен ряд ошибок и неисправностей.

При этом популярная экшен игра получает поддержку Multi Frame Generation от DLSS 4 - технологии, которая обещает изменить подход к обработке видеоигр, поскольку с помощью искусственного интеллекта она может создавать до трех дополнительных кадров. Кроме того, игра теперь поддерживает модель Transformer для Super Resolution и Frame Generation, новую технологию анализа и улучшения качества изображения от NVIDIA, опять же с помощью искусственного интеллекта.

Обновление 2.21 также исправляет артефакты и размытие на игровых экранах при использовании DLSS Ray Reconstruction. Кроме того, оно корректно сбрасывает поле Frame Generation в настройках графики после установки Resolution Scaling в положение OFF.

Как уже упоминалось, это обновление также исправляет ряд ошибок. Например, проблемы с продавцами или отображением Джонни в автомобилях. Кроме того, оно вносит несколько исправлений в поведение NPC и транспортных средств. Как обычно, обновление будет применено автоматически при первом запуске игры.

#cyberpunk 2077 #компьютерные игры
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