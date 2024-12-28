Как оказалось, iPhone наиболее уязвимы для фишинговых атак, чем телефоны на базе Android.

Хотя все мы считаем, что iPhone очень безопасен и что Apple заботится о конфиденциальности и безопасности своих устройств, намного превосходя Android в нашем сознании, отчеты говорят об обратном. Похоже, что iPhone более уязвим для фишинговых атак, чем телефоны на базе Android, вопреки распространенному мнению и заявлениям Apple об их безопасности. Хакеры предпочитают атаковать айфоны, и это было наглядно продемонстрировано.

К такому выводу пришла компания Lookout, занимающаяся вопросами кибербезопасности, которая провела исследование, в котором оценила простые атаки с использованием социальной инженерии, такие как фишинг, в сравнении с более сложными атаками и продвинутыми инструментами. В первом квартале этого года кража учетных данных с мобильных устройств увеличилась на 17%, а количество фишинговых атак на корпоративные устройства значительно возросло по сравнению с предыдущим кварталом. В частности, на 32% увеличилось количество вредоносных приложений.

Но что еще более интересно, смартфоны iPhone более подвержены атакам, особенно в корпоративной среде. Если в прошлом квартале фишинговой атаке подверглись 19% корпоративных iOS-устройств, то для Android-устройств этот показатель составил 10,9%. Это означает, что устройства Apple могут подвергаться почти вдвое большему количеству атак, чем устройства Android, учитывая в данном случае корпоративную среду. Также верно и то, что в этой области iOS-устройств больше, чем Android-устройств, и это способствует тому, что в первые три квартала 2024 года хакеры чаще атаковали именно устройства Apple.

Хотя попытки фишинга все еще в основном представляют собой электронные письма, пытающиеся обмануть пользователей, эти атаки растут по мере того, как хакеры открывают более умные способы кражи персональных данных, и можно ожидать, что они будут становиться все более сложными. ИИ может помочь им значительно увеличить масштаб своих атак, и все больше людей могут стать жертвами их сетей.