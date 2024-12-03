Ноябрьское обновление безопасности стало распространяться на Samsung Galaxy S24 FE в странах Европейского союза с версией прошивки S721BXXU3AXK4.

Готовясь к выходу декабрьского обновления Android, компания Samsung продолжает обновлять свои лучшие телефоны последним патчем безопасности Android, выпущенным в ноябре, во всех регионах мира. Хорошим доказательством этого является то, что после распространения последнего обновления безопасности Android на Galaxy A33 5G и Galaxy A34 5G в Европе, корейский гигант теперь начал распространять его и на Samsung Galaxy S24 FE на европейском континенте.

Как сообщает специализированное СМИ SamMobile, компания из Сувона начала выпуск ноябрьского обновления Android 2024 для Samsung Galaxy S24 FE в Европейском Союзе с версией прошивки S721BXXU3AXK4.

Эта новая сборка программного обеспечения обновляет Galaxy S24 FE в Европе с помощью патча безопасности November 2024. Это последнее обновление безопасности Android устраняет более 5 десятков уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, включая те, которые затрагивают телефоны, оснащенные процессором Exynos 2400, чипсетом, используемым в Galaxy S24 и Galaxy S24+.

Кроме того, как обычно, последнее обновление безопасности исправляет несколько общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе предыдущих версий One UI, и повышает стабильность и надежность этого нового издания.

Samsung Galaxy S24 FE появился на рынке менее 3 месяцев назад с Android 14 под управлением One UI 6.1 и, как ожидается, получит бета-версию One UI 7.0 с Android 15 до конца 2024 года.

Если у вас Samsung Galaxy S24 FE и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, просто зайдите в меню «Настройки» вашего смартфона и перейдите в раздел «Обновление ПО».

Как только оно появится в этом разделе, все, что вам нужно сделать, чтобы обновить свое устройство последним на сегодняшний день патчем безопасности для Android, - это нажать на кнопку «Загрузить и установить».



