HUAWEI попрощается с Android с 2025 года, компания будет полагаться на HarmonyOS Next в качестве операционной системы.

HUAWEI планирует прекратить сотрудничество с Android, компания стремится к полной независимости от американских сервисов и продуктов. Чтобы добиться этого, ей нужно освободиться от Android, намерения вполне ясны, и за последние несколько месяцев были предприняты шаги, чтобы сделать это реальной возможностью.

Необходимость отделиться от Android назревала годами, вето США наложило свой отпечаток на HUAWEI. Для компании почти обязательно стать независимой, и в планах - полностью отказаться от Android в качестве операционной системы. Все говорит о том, что они знают, как сделать это реальностью.

Информация, полученная Bloomberg, дает понять, что 2025 год станет поворотным моментом для HUAWEI. Ключом к этому движению станет HarmonyOS Next, эта прошивка станет свидетельством развода между Android и HUAWEI. И дебютирует она в модели HUAWEI Mate 70, которая была представлена вчера.

Подход HUAWEI заключается в построении экосистемы, независимой от любого взаимодействия с американскими технологиями. Формула, которую HUAWEI будет использовать для достижения этой независимости, - внедрение HarmonyOS Next на свои устройства, сказал Ричард Ю:

HarmonyOS Next понадобится еще два-три месяца для улучшения пользовательского опыта, но планируется использовать ее в будущих устройствах.

Естественно, использование фирменных процессоров имеет огромное значение. В серии Mate 70 используется новый Kirin 9010, характеристики которого пока остаются загадкой, но, по словам HUAWEI, сочетание этого процессора и HarmonyOS Next может значительно повысить производительность на 40 %.

Похоже, HUAWEI четко понимает, что ей нужно сделать, чтобы освободиться от зависимости от американских продуктов и сервисов, но ей нужно суметь убедить в этом пользователей. Чтобы их планы сработали, первый подход будет на их домашнем рынке, после чего они могут решить сделать скачок на глобальный рынок.

Очевидно, что 2025 год станет интересным годом для технологий: Xiaomi также объявила о независимости от процессоров Qualcomm и MediaTek. Все говорит о том, что опасения по поводу действий, которые может предпринять правительство Трампа, послужили толчком к переменам в крупных китайских технологических компаниях.