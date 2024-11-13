Хотя может показаться, что это приложение устарело, я до сих пор использую Блокнот Windows для некоторых задач. Этому приложению уже много лет, и с тех пор оно практически не изменилось внешне.

Но это не значит, что Microsoft собирается полностью игнорировать Блокнот Windows: это далеко не так. Об этом свидетельствует публикация Windowslastest, в которой они смогли протестировать новое изменение: в Блокнот Windows приходит искусственный интеллект.

Как вы уже знаете, если пользуетесь этим инструментом Windows, Блокнот не предназначен для создания длинных текстов, а ориентирован на создание небольших заметок (отсюда и его название). Но это имеет свои ограничения.

Например, в Блокноте Windows нет ни одного инструмента для редактирования, в нем нет исправления орфографии и других функций, которые есть в текстовых редакторах.

Вы пользуетесь Блокнотом Windows? Что ж, вас ждут новые возможности. Для начала Microsoft встроила проверку орфографии, а также систему автокоррекции, которая значительно облегчит вам работу.

Вам этого недостаточно? Ну, теперь есть еще и генеративный искусственный интеллект, который поможет вам печатать быстрее. Например, вы сможете написать текст и выделить его, чтобы искусственный интеллект мог исправить его или улучшить, если это необходимо.

Среди возможностей, которые он предлагает, - изменение длины текста, его расширение или сокращение, изменение формата и тона текста, чтобы вы могли адаптировать его под свои нужды. Кроме того, в будущем будут добавлены новые опции.

Прежде чем спешить опробовать все эти новые функции, следует сказать, что на данный момент они доступны только некоторым инсайдерам, так что если вы не участвуете в программе Microsoft, вам придется немного потерпеть.

Но это отличная новость - видеть, как такие старые приложения, как Блокнот в Windows, получают обновление, включающее новейшие технологии в отрасли. А возможность использования генеративного искусственного интеллекта, который поможет вам в написании самых разных текстов и вовсе является отличной новостью.



