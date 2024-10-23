Октябрьское обновление безопасности Android уже распространяется для Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra в Швейцарии с версией прошивки, заканчивающейся на HXJ1.

Samsung обещала, что будет обновлять лучшие телефоны в своем каталоге, как новейшие флагманы, так и устройства, поступившие в продажу несколько лет назад, последним патчем безопасности Android, и вот уже несколько месяцев южнокорейская компания выполняет свое обещание. Доказательством тому служит тот факт, что Samsung начала выкладывать октябрьское обновление Android на последние модели из ушедшей серии Galaxy Note - Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra.

В недавнем отчете специализированного СМИ SamMobile сообщается, что корейский гигант начал распространять октябрьское обновление Android 2024 на Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra в Швейцарии и, как ожидается, в ближайшие недели распространит его на модели в других европейских странах.

Новое обновление безопасности распространяется с версией прошивки HXJ1, которая включает патч безопасности October 2024. Новый патч безопасности исправляет в общей сложности 42 проблемы, связанные с безопасностью и конфиденциальностью, из которых 30 были обнаружены самой Google, а остальные 12 затронули только устройства Galaxy.

Патч безопасности также исправляет ряд общих ошибок пользовательского интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, и повышает стабильность и производительность этих двух устройств Galaxy Note.

Как только новое обновление безопасности станет доступно в России, вы сможете применить его на своих Samsung Galaxy Note20 или Galaxy Note 20 Ultra, выполнив обычные действия: зайдите в меню «Настройки» на смартфоне, перейдите в раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».