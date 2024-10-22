Qualcomm объявила на Snapdragon Summit 2024, что будет обновлять новый Snapdragon 8 Elite в течение 8 лет, а это значит, что новый чипсет будет поддерживать следующие 8 версий Android.

На саммите Snapdragon Summit 2024, проводимом компанией Qualcomm на Гавайях, американский производитель процессоров анонсировал свой новый премиальный чипсет для Android-мобильников - Snapdragon 8 Elite, который дебютирует как в новой номенклатуре, так и на совершенно новой и гораздо более мощной платформе, чем его предшественник, Snapdragon 8 Gen 3.

После того как Samsung подтвердила, что ее следующие флагманы, Galaxy S25, будут оснащены новым Snapdragon 8 Elite, теперь американский бренд объявил, что его новый флагманский процессор будет получать обновления в течение не менее 8 лет.

В рамках Qualcomm Snapdragon Summit 2024 американская компания подтвердила, что ее новый высококлассный чипсет для смартфонов Snapdragon 8 Elite будет поддерживаться в актуальном состоянии в течение восьми лет.

Это означает, что Qualcomm Snapdragon 8 Elite будет получать обновления прошивки до 2032 года, а телефоны, оснащенные новым процессором премиум-класса от Qualcomm, смогут получать обновления операционной системы Android в течение 8 лет.

Разумеется, это не означает, что все смартфоны, оснащенные новым Snapdragon 8 Elite, будут поддерживаться до Android 23, поскольку решение о предоставлении обновлений операционной системы в течение этих 8 лет остается за каждым производителем.

Среди телефонов на базе Android, которые могут получить 8 лет обновлений Android благодаря новому Qualcomm Snapdragon 8 Elite, помимо Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, новый Xiaomi 15, Realme GT 7 Pro, OnePlus 13 и HONOR Magic7.

Поэтому не исключено, что Samsung решит воспользоваться поддержкой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, чтобы увеличить срок действия обновлений Android и системы безопасности Galaxy S25 до 8 лет, что на год больше, чем сейчас у Galaxy S24.