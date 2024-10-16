Первыми получат новую версию Android мобильные устройства Google Pixel, а затем и смартфоны других производителей.

Компания Google только что объявила о начале распространения Android 15. Начиная с телефонов Pixel, а затем и других производителей. Давайте посмотрим на все новые возможности Android 15, которые представили разработчики.

Ведь мы уже говорили вам, что новая версия операционной системы Google для мобильных телефонов напичкана новыми функциями, хотя имейте в виду, что каждый производитель добавляет свой собственный персонализированный интерфейс, который может добавлять другие элементы.

Как уже говорилось выше, Android 15 предлагает несколько важных новых функций как для мобильных устройств, так и для Android Automotive OS, операционной системы Google для автомобилей.

Android Automotive OS 15: мы сможем передавать потоковое аудио из автомобиля на Bluetooth-гарнитуры, добавится док-станция для быстрого доступа к приложениям, поддержка режима просмотра окружающей обстановки, когда экраны не работают.

мы сможем передавать потоковое аудио из автомобиля на Bluetooth-гарнитуры, добавится док-станция для быстрого доступа к приложениям, поддержка режима просмотра окружающей обстановки, когда экраны не работают. Спутниковая связь: Android 15 предлагает поддержку спутниковой связи не только в экстренных ситуациях, но и для приложений обмена сообщениями SMS и RCS.

Android 15 предлагает поддержку спутниковой связи не только в экстренных ситуациях, но и для приложений обмена сообщениями SMS и RCS. Новые элементы управления камерой: добавлены расширения для разработчиков, позволяющие лучше управлять аппаратной частью камеры, с регулировкой яркости в условиях низкой освещенности и точным управлением интенсивностью вспышки.

добавлены расширения для разработчиков, позволяющие лучше управлять аппаратной частью камеры, с регулировкой яркости в условиях низкой освещенности и точным управлением интенсивностью вспышки. Поддержка складных устройств: улучшены функции непрерывности, например, возможность продолжать использовать приложения на внешних экранах после складывания устройства.

улучшены функции непрерывности, например, возможность продолжать использовать приложения на внешних экранах после складывания устройства. Улучшения для больших экранов: Android 15 будет адаптирована к устройствам с большими экранами, улучшив многозадачность, а также возможность сохранять комбинации приложений в разделенном экране для быстрого доступа.

Android 15 будет адаптирована к устройствам с большими экранами, улучшив многозадачность, а также возможность сохранять комбинации приложений в разделенном экране для быстрого доступа. Улучшенная безопасность и конфиденциальность: новые функции уведомлений для защиты временных паролей (OTP) и режим «блокировки», который отключает доступ к данным через USB, предотвращая «вымогательства». Это означает, что никто не сможет перехватить банковские сообщения, например, для мошенничества.

Среди новых функций Android 15 - режим высококачественной веб-камеры, улучшение адаптивной вибрации, новые настройки цветовой контрастности, поддержка изображений Ultra HDR и многое другое.