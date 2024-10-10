До сих пор функция Circle to Search была доступна только на Pixel и некоторых телефонах Samsung.

Компания HONOR только что объявила о том, что три ее телефона получат одну из самых полезных функций, разработанных Google, - Circle to Search. Компания из Маунтин-Вью запустила эту функцию как одну из своих самых интересных новинок в попытке изменить то, как пользователи используют мобильные телефоны. До сих пор функция Circle to Search была доступна только на Pixel и некоторых телефонах Samsung.

Несмотря на полезность Circle to Search, многие пользователи не знают обо всех возможностях этой функции. Основная причина этого заключается в том, что она недоступна широкой публике.

Джордж Чжао, генеральный директор HONOR, сказал, что «усовершенствования в области искусственного интеллекта меняют то, как мы работаем, учимся, делаем покупки, создаем и взаимодействуем с нашими устройствами».

« Благодаря тесному сотрудничеству с Google и внедрению этой функции не в одну, а в две популярные линейки смартфонов, теперь можно получить доступ к огромному миру информации буквально через кончики пальцев, предлагая совершенно новый уровень удобства в повседневной жизни.» - добавил Джордж Чжао.

Компания HONOR объявила, что функция Circle to Search будет доступна на устройствах HONOR Magic V3, HONOR 200 Pro и HONOR 200. Нет необходимости обновлять устройство, функциональность будет просто развернута на устройствах, чтобы пользователи могли начать использовать ее по максимуму. Все пользователи этих устройств могут начать пользоваться этой функцией уже сегодня.