Dimensity 9400 - это 3-нм чип, который отличается улучшенной на 40 % энергоэффективностью по сравнению с предыдущим поколением.

Qualcomm анонсировала новый чип Snapdragon 6 Gen 3 в сентябре в качестве одного из своих последних предложений для некоторых из предстоящих телефонов на базе Android, но теперь американская полупроводниковая компания столкнется с серьезной проблемой со стороны MediaTek и ее нового чипа Dimensity 9400.

А все потому, что MediaTek стала первым производителем полупроводников, анонсировавшим 3-нм чип, предназначенный для телефонов на базе Android. MediaTek Dimensity 9400 будет массово производиться по второму поколению 3-нм техпроцесса TSMC, N3E, и будет отличаться значительным 40-процентным улучшением энергоэффективности по сравнению с прошлогодним Dimensity 9300, разработанным по 4-нм техпроцессу.

Для лучшего понимания масштабов этого анонса есть важный момент: Apple уже интегрировала чип, созданный по 3 нм, в A17 Pro, а недавние A18 также созданы по тому же техпроцессу N3E. Важно, что MediaTek опережает Qualcomm, которая, как сообщается, собирается анонсировать Snapdragon 8 Gen 4, также созданный по 4-нм техпроцессу.

Структура чипа MediaTek отличается от таковой у Qualcomm, так как Dimensity 9400 удвоил дизайн «All Big Core», представленный в прошлом году: SoC с восемью ядрами, которые потребляют большую часть энергии, вместо того чтобы использовать некоторые ядра на более низких тактовых частотах, этот дизайн распространен в других чипах.

Новый чип состоит из одного основного ядра Cortex-X925 с тактовой частотой 3,62 ГГц, а также трех ядер Cortex-X4 и четырех ядер Cortex-A720. Такая конструкция отвечает за сочетание высокой производительности и энергоэффективности. Более мощные ядра также способны быстрее и эффективнее выполнять менее интенсивные задачи.

MediaTek представила некоторые данные о производительности своего чипа. В Geekbench 6.2 он набирает 3 055 баллов в одноядерном тесте и 9 600 баллов в многоядерном. Это на 35% и 28% лучше, чем у Dimensity 9300, и на 2 140 и 6 688 баллов лучше, чем у Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который используется во многих Android-флагманах этого года.

В графических возможностях он также очень отзывчив благодаря 12 ядрам новейшего ARM, графическому процессору Immortalis-G925, который улучшает графическую производительность на 40%, согласно данным, предоставленным MediaTek. Кроме того, в NPU реализованы новые функции искусственного интеллекта, позволяющие удвоить производительность в моделях диффузного поколения.

У нового чипа есть две очень интересные особенности, и одна из них была запрошена производителями Android: поддержка разрешений WQHD+ с частотой обновления 180 Гц. Другой момент - поддержка трехслойных экранов, уже замеченных в недавнем Huawei Mate XT, который удивил всех своим опытом и технологиями.



