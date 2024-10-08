Обновление, улучшающее визуальное восприятие и функциональность сайта.

Недавно компания Apple обновила веб-сайт iCloud, добавив в него новые интересные функции, такие как переработанный интерфейс и новые возможности, улучшающие наше взаимодействие с информацией. Благодаря этим изменениям платформа, предоставляющая нам доступ к данным учетной записи Apple, стала более удобной и настраиваемой.

С помощью этих небольших изменений сайт iCloud также достигает уровня других приложений iCloud. Темный режим и другие новые функции были добавлены для улучшения работы с нашими данными. Давайте рассмотрим самые важные новые функции.

Несомненно, одной из самых ярких новых функций является добавление темного режима. Этот режим уже давно доступен в других приложениях Apple, но теперь он появился и на сайте iCloud. Темный режим iCloud активируется автоматически в зависимости от настроек устройства, то есть от того, находится ли оно в светлом или темном режиме.

Еще одно визуальное изменение - возможность настраивать фон главной страницы. Вы можете выбрать один из цветов, просто прокрутив страницу до самого низа и нажав на кнопку «Настроить главную страницу».

В новом обновлении также улучшена функциональность нескольких приложений iCloud, таких как «Календарь», который теперь поддерживает календарь Хиджри. Кроме того, приложение было переработано, чтобы обеспечить более плавное использование и лучший макет. С другой стороны, улучшена функция iCloud Photos, позволяющая быстро переходить к определенному месяцу или году, нажав на значок календаря.

В iCloud Drive появилась новая вкладка «Общие», на которой отображаются файлы, которыми поделились с вами другие пользователи. Это облегчает работу в команде, поскольку теперь общие документы находятся в одном месте.

Наконец, приложение «Заметки» также получило новые функции. Теперь можно одним щелчком мыши закрепить заметки в верхней части списка, как на Mac, iPhone или iPad. Это обновление вышло спустя год после предыдущего, в котором были добавлены самые важные новые функции iOS 17 и macOS Sequoia.







