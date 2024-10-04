Сентябрьское обновление безопасности уже распространяется на телефоны Samsung Galaxy A15 5G в Египте с версией прошивки A155FXXS4BXI3

Готовясь к выпуску октябрьского обновления Android для лучших телефонов в своем каталоге, Samsung продолжает устанавливать последнее обновление безопасности Android, выпущенное в сентябре, на самые скромные телефоны в своем портфолио. Доказательством тому служит тот факт, что южнокорейский гигант начал распространять сентябрьское обновление Android на один из своих самых дешевых смартфонов, Galaxy A15 5G.

Как подтвердил SamMobile, корейский бренд начал выпуск сентябрьского обновления Android 2024 для Samsung Galaxy A15 5G в Египте с версией прошивки A155FXXS4BXI3.

Как обычно, мы ожидаем, что это новое обновление безопасности Android начнет распространяться на Galaxy A15 5G в других регионах по всему миру в ближайшие недели.

Новая сборка программного обеспечения, как и ожидалось, включает сентябрьский патч безопасности 2024, который устраняет в общей сложности 67 уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, решает ряд общих ошибок в пользовательском интерфейсе One UI, а также повышает производительность и стабильность работы этого смартфона начального уровня.

Напомним, что Samsung Galaxy A15 5G вышел на рынок в конце 2023 года с Android 14 и One UI 6.0 и был обновлен до One UI 6.1 в середине того же года.

Как только обновление появится на устройствах Samsung Galaxy A15 5G по всему миру, вы можете проверить, пришло ли оно на ваше устройство, зайдя в меню «Настройки» и открыв раздел «Обновление ПО».

Как только вы получите его, просто нажмите кнопку «Загрузить и установить», и ваш Samsung Galaxy будет обновлен последним на сегодняшний день патчем безопасности для Android.







