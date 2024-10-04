Хотя стабильная версия One UI 7 не появится до 2025 года, Samsung подтверждает, что запустит бета-версию для разработчиков до конца года

Если несколько дней назад СМИ подтвердили, что Android 15 будет доступен для загрузки на Google Pixel 15 октября, то теперь Samsung сообщила, что новый пользовательский интерфейс, основанный на следующей версии Android, One UI 7, задержится на совместимых устройствах Galaxy до 2025 года.

Как сообщает специализированное СМИ SamMobile, на недавней конференции разработчиков в Сан-Хосе Samsung объявила, что первая стабильная версия One UI 7 на базе Android 15 будет готова не раньше 2025 года и что она дебютирует вместе с новыми премиальными флагманами южнокорейского гиганта - Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.

Компания из Сувона также подтвердила, что запустит бета-версию для разработчиков до конца 2024 года, что позволяет предположить, что бета-версия One UI 7.0 для обычных пользователей также должна появиться в этом году.

Хотя корейская компания не сообщила о причинах задержки запуска One UI 7, все указывает на то, что эта версия станет самым большим обновлением интерфейса One UI на сегодняшний день, поскольку она принесет новый пользовательский опыт, ориентированный на простоту и новый «эмоциональный дизайн», который фокусируется на трех основных элементах дизайна:

Простота: простота станет основной темой нового пользовательского интерфейса. Поразительность: Samsung хочет создать новое фирменное впечатление для One UI. Эмоциональность: в One UI 7 появятся новые элементы пользовательского интерфейса, такие как обновленный движок размытия, с целью вызвать положительный эмоциональный отклик у пользователей.

Судя по тому, что мы знаем на данный момент, новый интерфейс One UI 7 будет содержать ряд интересных новых функций, включая новые иконки для системных приложений, новую область управления в нижней части экрана блокировки, обновленный интерфейс для приложения камеры, новые анимации для открытия и закрытия уведомлений, более крупные папки для главного экрана и новые виджеты для экрана блокировки и рабочего стола, причем последние будут доступны в разных размерах.