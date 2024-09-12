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Vlad_37
6 телефонов Samsung уже получают обновление One UI 6.1.1 с Galaxy AI
One UI 6.1.1 начинает поставляться на Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 в Южной Корее

Пару дней назад мы узнали, что флагманы Samsung 2023 также получат обновление One UI 6.1.1. Теперь мы можем подтвердить, что и серия Samsung Galaxy S23, и Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 уже начали получать последнюю версию пользовательского интерфейса корейского бренда, которая отличается тем, что привносит все функции искусственного интеллекта Galaxy AI в эти 6 телефонов.

Как сообщает специализированное СМИ SamMobile, компания Samsung начала распространение обновления One UI 6.1.1 на Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 в Южной Корее.

Новое обновление программного обеспечения поступит на Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra в азиатской стране с версией прошивки S91XNKSU4CXH7 и на Galaxy S23 FE в Корее с номером сборки S711NKSU3BXH7. В обоих случаях размер загружаемого обновления составляет почти 2,5 ГБ.

Тем временем Samsung Galaxy Z Fold5 в Южной Корее начал получать свою One UI 6.1.1 через версию прошивки F946ENKSU3DXH9, а Galaxy Z Flip5 последовал его примеру, загрузив сборку ПО размером 2 ГБ.

В каждом из 6 случаев новое ПО приносит с собой сентябрьское обновление безопасности 2024, которое устраняет почти 7 десятков уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет большое количество ошибок, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность работы этих смартфонов.

Очевидно, что обновление One UI 6.1.1 также включает все новые функции искусственного интеллекта, дебютировавшие на Galaxy S24, среди которых стоит выделить следующие:

  • Превращение простых эскизов в изображения
  • Создание уникальных портретов
  • Телефон теперь может писать за вас
  • Перевод звонков в большем количестве приложений
  • Перевод текста с изображений на веб-страницах
  • Перевод в режиме прослушивания
  • Превращение голосовых записей в заметки
  • Перевод PDF-файлов
  • Автоматическое определение языка в диктофоне
  • Редактирование голосовых записей и транскриптов
  • Улучшение обоев с помощью специальных погодных эффектов
  • Оживление своих фото с помощью эффектов Live
  • Отслеживание уровня энергии с помощью Galaxy AI

Как только обновление станет доступно для серии Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 по всему миру, вы сможете применить его на своем смартфоне, зайдя в панель настроек смартфона, перейдя в раздел «Обновление ПО» и нажав кнопку «Загрузить и установить».

#samsung #one ui 6.1.1
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